Разногласия между "Баварией" и "Манчестер Юнайтед"

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» не могут договориться о трансфере Матейса Де Лигта.

Как сообщает İdman.biz, европейские гранды не могут найти общий знаменатель в вопросе цены защитника.

Эрик Тен Хааг хочет осуществления трансфера 24-летнего игрока. Голландский специалист, который ведет переговоры с представителем Манчестера о продлении контракта, желает приобрести своего соотечественника.

Немецкий клуб требует за трансфер защитника 70 миллионов евро. «Красные дьяволы» готовы заплатить половину этой суммы. Если разногласия по цене не будут решены, переход не будет официально оформлен.

Отметим, что защитник не входит в планы нового главного тренера "Баварии" Венсана Компани.

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