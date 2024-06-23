Эквадор проиграл, Мексика выиграла

Кубок Америки, проводимый в США, продолжается.

Как сообщает İdman.biz, в третий день турнира было сыграно 2 игры.

В матче первого тура группы B встретились сборные Эквадора и Венесуэлы. Хоть Эквадор и открыл счет, удержать преимущество ему не удалось. Венесуэла выиграла 2:1.

В другой игре Мексика победила Ямайку.

Отметим, что турнир завершится 14 июля.

Кубок Америки

Групповой этап, I тур

23 июня, группа B

Эквадор – Венесуэла – 1:2

Сармьенто, 40 – Кадис, 46, Белло, 74

Мексика – Ямайка – 1:0

Артеага, 60

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