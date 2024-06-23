Эквадор проиграл, Мексика выиграла

Кубок Америки, проводимый в США, продолжается.
Как сообщает İdman.biz, в третий день турнира было сыграно 2 игры.
В матче первого тура группы B встретились сборные Эквадора и Венесуэлы. Хоть Эквадор и открыл счет, удержать преимущество ему не удалось. Венесуэла выиграла 2:1.
В другой игре Мексика победила Ямайку.
Отметим, что турнир завершится 14 июля.
Кубок Америки
Групповой этап, I тур
23 июня, группа B
Эквадор – Венесуэла – 1:2
Сармьенто, 40 – Кадис, 46, Белло, 74
Мексика – Ямайка – 1:0
Артеага, 60
İdman.biz