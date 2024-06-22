22 Июня 2024
RU

Месси рассказал, с кем больше всего общается в сборной Аргентины

Мировой футбол
Новости
22 Июня 2024 19:26
9
Месси рассказал, с кем больше всего общается в сборной Аргентины

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих друзьях в национальной команде.

«Отаменди лучше всех в сборной одевается, Ди Мария делает лучший мате, а вот Де Пауль самый недисциплинированный у нас в команде», - приводит слова Месси derbyderbyderby.it.

Ранее Месси заявил, что текущий розыгрыш Кубка Америки станет последним для него. Следующий Кубок Америки должен пройти в 2028 году.

21 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки - 2024, в котором сборная Аргентины обыграла канадскую национальную команду со счётом 2:0. В этой встрече Месси отметился результативной передачей на нападающего Лаутаро Мартинеса.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

40-миллионный защитник для "Реала"
18:26
Мировой футбол

40-миллионный защитник для "Реала"

Хотя французский клуб изначально требовал за талантливого защитника 100 миллионов евро, сейчас эта цифра снизилась до 40 миллионов
Известный футболист начал заниматься теннисом
17:28
Мировой футбол

Известный футболист начал заниматься теннисом

Экс-игрок, уже принимавший участие в нескольких турнирах, дошёл до 1/4 финала турнира ITF MT1000
Беспрецедентное событие на Кубке Америки
14:01
Мировой футбол

Беспрецедентное событие на Кубке Америки

На Кубке Америки, проходящем в США, был установлен новый рекорд
Новое назначение в Серии А
13:21
Мировой футбол

Новое назначение в Серии А

Информацию об этом опубликовал официальный сайт клуба
"Этот фактор может помочь "Сабаху"
12:11
Футбол

"Этот фактор может помочь "Сабаху"

"Мы все знаем, что в футболе возможно все"
Гарри Кейн: "Футбол требует больших усилий, а шахматы помогают отвлечься"
11:37
Футбол

Гарри Кейн: "Футбол требует больших усилий, а шахматы помогают отвлечься"

"Я думаю, что это неплохо!"

Самое читаемое

Наша сборная завоевала 1 золото и 1 бронзу
19 Июня 21:11
Дзюдо

Наша сборная завоевала 1 золото и 1 бронзу

На пьедестал почета поднялись две представительницы женской сборной Азербайджана по борьбе
Кто поедет в Париж? Дзюдоисты определяют состав
20 Июня 15:17
Дзюдо

Кто поедет в Париж? Дзюдоисты определяют состав

Наша команда будет представлена в дзюдо во всех семи категориях у мужчин и в двух у женщин
ЕВРО-2024: Вторая победа Бундестим - ВИДЕО
19 Июня 21:52
Евро-2024

ЕВРО-2024: Вторая победа Бундестим - ВИДЕО

Стартовал второй тур в группе А на ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф - ВИДЕО
21 Июня 00:57
Евро-2024

ЕВРО-2024: Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф - ВИДЕО

Сегодня на ЕВРО-2024 завершился II тур в группе B