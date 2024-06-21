Прощальное заявление Месси

Кубок Америки, который пройдет в США, станет последним для Лионеля Месси.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил сам аргентинец.

36-летний футболист подчеркнул, что, поскольку это последний раз, когда он играет на этом турнире, он хочет, чтобы его сборная стала чемпионом:

"Да, это мой последний Кубок Америки. Что касается чемпионата мира 2026 года, то мы попытаемся еще раз победить и будем жить день за днем. Все зависит от того, как пойдут дела, нужно делать шаг за шагом. Сейчас у меня все очень хорошо".

Отметим, что в первой игре группового этапа Кубка Америки Аргентина обыграла Канаду со счетом 2:0.

İdman.biz