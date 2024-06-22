Мадрид, Париж или Лондон? Где продолжит карьеру "Кварадона"

Рейтинг трансферных вариантов для звезды «Наполи» от наименее подходящих до «Ливерпуля»

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

«Наполи» сейчас находится в непростой ситуации. Хотя они только что назначили тренером серийного победителя Антонио Конте, их провальная попытка защиты титула в прошлом сезоне сделала их уязвимыми на трансферном рынке.



Будущее нападающего Виктора Осимхена уже некоторое время муссируется в прессе, но в последние недели становится все более неясным и будущее грузинской суперзвезды Хвичи Кварацхелии.

Клубы по всей Европе следят за игроком, известным как «Кварадона». Football365 оценил пять наиболее подходящих вариантов продолжения его карьеры в порядке возрастания.

«Реал Мадрид»

Когда игрок с таким набором талантов, как у Кварацхелии, становится доступен для трансфера, «Реал Мадрид» всегда будет в центре спекуляций. Ни один клуб не работает на трансферном рынке так, как они: кого хотят, того и получают.

Репутация 23-летнего игрока как очевидного символа и лидера сборной своей страны, а также все связанные с этим маркетинговые перспективы означают, что с циничной точки зрения он вполне подходит им.

Но реальность такова, что у этой сделки практически нет шансов на реализацию. Почему? Что ж, о подписании контракта с «Галактико», который станет их главным трансфером, уже было объявлено.

Затянувшийся переезд Килиана Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» уже доставит Карло Анчелотти достаточно большую головную боль по поводу того, с кем играть слева, ведь Винисиус Жуниор также показал игру, достойную Золотого мяча в прошлом сезоне.

Ему не нужно, чтобы еще и Кварацхелия заставлял его ломать голову, как бы он этого ни хотел.

«Челси»

Каким бы маловероятным вы ни считали переход Кварацхелии в «Челси», исключать этого просто нельзя.

Несмотря на постоянные заявления о том, что он хочет строить клуб на «Стэмфорд Бридж» на долгосрочную перспективу, по сравнению с Тоддом Боэли Роман Абрамович уже выглядит самым терпеливым человеком в мире.

Он так часто менял тренеров, что у нового босса Энцо Марески нет реального фундамента, на котором можно было бы строить команду.

И все же Боэли не стесняется тратить деньги. Будь то Михаил Мудрик, Энцо Фернандес или Мойсес Кайседо, он не отступает когда речь идет о битве кошельков. Именно поэтому он может побороться за Кварацхелию.

Cложно придумать худшее место для карьерного роста грузинского игрока, поскольку раздевалки «Челси», как известно, недостаточно велики, чтобы вместить всю команду.

Но трудно представить себе клуб, более готовый и, казалось бы, более способный заключить эту сделку, если у него будет такая возможность.

«Манчестер Сити»

У некоторых могут потечь слюнки при мысли о том, что кто-то столь же тактически проницательный, как Пеп Гвардиола, будет работать с таким свободным художником, как Кварацхелия. Других может передернуть от мысли об этом.

Каким бы бесспорно блестящим ни был Гвардиола, его философия работает как часы; тонко настроенная машина, которая выглядит на поле точно так же, как в его голове. Все переменные контролируются на максимально возможном уровне, что приводит к результатам, потому что он знает их сильные стороны и, что особенно важно, слабости соперника.

Здесь не так уж много места для свободных художников. Если Кварацхелия перейдет в «Манчестер Сити», ему, возможно, придется следовать правилам и потерять часть той искры, которая стала его визитной карточкой. По статистике, забив 39 голов за последние два сезона, он достаточно эффективен для Гвардиолы.

Но именно его навыки дриблинга делают его особенным, и, учитывая, что креативность Джека Грилиша сдерживается приказами тренера в «Сити», возможно, это не лучший вариант.

Но этим летом его связывают слухами с «Сити», поскольку Гвардиола рассматривает возможность небольших перемен в грядущую эпоху, которая вскоре может стать «эпохой после Кевина де Брёйне».

«Пари Сен-Жермен»

Итак, мы перемещаемся в область максимально подходящих вариантов. Возможно, было бы упрощением считать, что раз «ПСЖ» потерял свою суперзвезду в лице Мбаппе, они должны немедленно купить ему замену.

Но, как и в случае с «Мадридом», конкурентоспособность и, следовательно, восприятие команды имеют значение. Уход Мбаппе оставит дыру в команде Луиса Энрике, и ей понадобится кто-то чрезвычайно талантливый, чтобы заполнить ее.

Кварацхелия не обладает таким дерзким характером, как его потенциальный предшественник. Но, возможно, именно поэтому эта сделка имеет смысл.

«ПСЖ» хочет заменить Мбаппе кем-то, максимально близким к его таланту, но, учитывая политику и дисгармонию в составе, которая возникает из-за простой скупки крупнейших футбольных звезд, сейчас настало время для более сдержанной и скромной команды с таким же большим количеством элитных игроков, насколько это возможно.

В этом смысле Кварацхелия мог бы стать идеальной заменой уходящему герою.

«Ливерпуль»

Способность «Ливерпуля» встроить Кварацхелию в свой состав не так уж отличается от способности «ПСЖ», хотя контекст совершенно другой.

У «Ливерпуля» существует гармоничная, хорошо работающая структура, но ей предстоит переходный период, как только Арне Слот официально приступит к работе, сменив на этом посту Юргена Клоппа.

Никто точно не знает, что это может значить для основного состава команды, но, учитывая, что Луиса Диаса постоянно связывают с переходом в «Барселону», а долгосрочное будущее Мохамеда Салаха под вопросом, возможно, они могли бы подписать Кварацхелию.

Контракт Салаха истекает через год, и, возможно, сейчас самое время для долгосрочного планирования. Кварацхелия — это такая звезда, как и египтянин, которая очень подходит «Ливерпулю». Он один из лучших игроков в мире, но не станет нарушать баланс состава.

Его заявленная трансферная оценка в 100 миллионов евро может удержать его вне досягаемости «красных», но немногие игроки мгновенно зажгут «Энфилд» так, как он.

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