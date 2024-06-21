Новый рекорд Месси

Лионель Месси установил новый рекорд.

İdman.biz сообщает, что 37-летний нападающий вошел в историю Кубка Америки.

Он сыграл в матче Аргентины против Канады. Это был 35-й матч Месси на турнире.

Лионель стал футболистом, который провел больше всех игр в истории Кубка Америки. Он побил рекорд легендарного чилийского вратаря Серхио Ливингстона спустя 71 год.

Месси также вошел в историю, сделав ассисты во всех семи Кубках Америки, в которых он участвовал. Лионель также является рекордсменом, сделавшим в общей сложности 18 результативных передач.

Отметим, что Аргентина победила Канаду со счетом 2:0.

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