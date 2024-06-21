Месси стартовал с победы - ВИДЕО

Стартовал Кубок Америки, проводимый в США.

Как сообщает İdman.biz, Аргентина и Канада встретились в стартовом матче чемпионата.

Последний чемпион сломил сопротивление североамериканцев лишь во втором тайме. Голы Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса принесли Лионелю Месси и его команде три очка.

Отметим, что сегодня ночью состоится еще один матч группы А первого тура. В этой игре встретятся Перу и Чили.

Кубок Америки

Групповой этап, I тур

Группа А, 21 июня

04:00. Аргентина – Канада – 2:0

Хулиан Альварес, 49, Лаутаро Мартинес, 88

İdman.biz