Месси стартовал с победы - ВИДЕО

Стартовал Кубок Америки, проводимый в США.
Как сообщает İdman.biz, Аргентина и Канада встретились в стартовом матче чемпионата.
Последний чемпион сломил сопротивление североамериканцев лишь во втором тайме. Голы Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса принесли Лионелю Месси и его команде три очка.
Отметим, что сегодня ночью состоится еще один матч группы А первого тура. В этой игре встретятся Перу и Чили.
Кубок Америки
Групповой этап, I тур
Группа А, 21 июня
04:00. Аргентина – Канада – 2:0
Хулиан Альварес, 49, Лаутаро Мартинес, 88
İdman.biz