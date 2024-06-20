Не только Аргентина: явные и теневые фавориты Кубка Америки

Выделяем претендентов на победу в турнире.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Евро-2024 — не единственный большой футбольный турнир, который пройдет нынешним летом. Еще одно масштабное событие – Кубок Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля. Аргентина отправится на турнир, который пройдет в США, в качестве действующего чемпиона вместе с Лионелем Месси и компанией. «Альбиселесте» приедут в Штаты полноценными триумфаторами. Сначала они выиграли Кубок Америки, обыграв Бразилию в финале 2021 года, а в следующем году стали чемпионами мира.

Победив на мировом первенстве, Месси собрал в свою коллекцию все трофеи. Многие полагали, что после этого Лео завершит карьеру в сборной Аргентины. Однако нет – 36-летний капитан «Интер Майами» возвращается в США, чтобы защищать титул вместе с национальной командой. Но легко не будет. Аргентинцы столкнутся с серьезной конкуренцией. Суперкомпьютер Opta смоделировал разные исходы матчей и выделил фаворитов Кубка Америки – как явных, так и теневых.

Главные фавориты Кубка Америки

Аргентина

Обладатели титула не всегда являются фаворитами следующего турнира. К примеру, мало кто ставит на Италию в Европе. Однако с Аргентиной совсем другая история. Согласно текущему рейтингу ФИФА, у аргентинцев лучшая команда в мире, и, взглянув на ее состав, нетрудно понять, почему. «Альбиселесте» полны талантов. Поддерживают Месси в атаке Анхель Ди Мария, который завершит карьеру в сборной после этого турнира, Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. Алехандро Гарначо, Николас Гонсалес и Анхель Корреа – тоже неплохие варианты.

То, что Пауло Дибала не попал в заявку, говорит о том, насколько качественная команда у Лионеля Скалони. Энцо Фернандес и Алексис Макалистер — хорошие полузащитники. Родриго Де Пауль тоже важен. Эмилиано Мартинес, возможно, входит в пятерку лучших голкиперов мирового футбола. Шансы Аргентины на победу в турнире составляют 30,8%, а вероятность выхода в финал – 50,5%. Действующие чемпионы почти наверняка (89,8%) дойдут до четвертьфинала с вероятностью 67,2% на выход в полуфинал.

Чили, наряду с Канадой и Перу, будут их соперниками в группе А, которую аргентинцы выиграют с вероятностью в 69,6%. Вероятность того, что «альбиселесте» провалятся на турнире, составляет всего 10,2%. Имея на своем счету 15 титулов, Аргентина является одним из рекордсменов Кубка Америки наряду с Уругваем. Месси, конечно же, снова будет в центре всего. Ожидается, что Лео снова будет на ведущих ролях, как и на предыдущем Кубке Америки, где он стал лучшим бомбардиром и отдал 5 результативных передач.

Как уже говорилось ранее, у Месси будет шикарная поддержка в атаке: обладатель требла, лучший бомбардир Серии А и опытный вингер, который забивал в финале чемпионата мира. У Аргентины, которая сыграла наибольшее количество матчей на Кубке Америки (201) и забила больше голов на турнире (474), чем любая другая команда, есть все для того, чтобы успешно завершить эпоху доминирования под руководством Скалони.

Бразилия

Команда, которая, как прогнозируется, с наибольшей вероятностью бросит вызов Аргентине – это ее главный соперник. В состав сборной Бразилии не попали Неймар, Каземиро, Ришарлисон и Габриэль Жезус, но в распоряжении Доривала Жуниора по-прежнему много талантов. Винисиус, недавно забивавший за мадридский «Реал» в финале Лиги чемпионов, сейчас является главной звездой «селесао». В минувшем клубном сезоне он забил 24 гола во всех турнирах.

17-летний Эндрик, который присоединится к Винисиусу в Мадриде, превосходит все ожидания. На его счету всего 6 матчей за национальную команду, но уже 3 забитых мяча. Этой команде, возможно, не хватает волшебства предыдущих поколений, но у нынешней Бразилии есть довольно боевой стиль, за который отвечают в том числе полузащитники Лукас Пакета, Бруно Гимараэс и Дуглас Луис.

Если бразильцы выиграют свою группу, в которую входят также Колумбия, Парагвай и Коста-Рика, то они не встретится с Аргентиной до финала, если обе команды туда дойдут. Ожидается, что «селесао» выиграют группу D с вероятностью 60,5%. Вероятность того, что они прибавят к своим девяти титулам Кубка Америки еще один, составляет 23,3%, а вероятность выхода в финал составляет 38,8%.

Теневые фавориты Кубка Америки

Уругвай

Уругвай, Аргентина и Бразилия выиграли Кубок Америки 39 раз. Это значит, что в 83% случаев на турнире побеждает кто-то из них. Уругвайцы выступят на Кубке Америки в 41-й раз. Под руководством Марсело Бьелсы их следует рассматривать как нечто большее, чем просто темную лошадку. «Селесте» разгромили Мексику со счетом 4:0 в недавнем товарищеском матче и уже обыграли Аргентину с Бразилией в квалификации чемпионата мира, где они занимают второе место в турнирной таблице КОНМЕБОЛ.

Луис Суарес, лучший бомбардир в истории сборной Уругвая (68 мячей в 138 матчах), находится в составе и подходит к турниру в отличной форме: в текущем сезоне МЛС он забил 12 голов – в среднем по одному мячу каждые 96 минут. Еще одним важным игроком для уругвайцев является Дарвин Нуньес. Форвард «Ливерпуля» оформил хет-трик в матче против Мексики и является лучшим бомбардиром квалификации чемпионата мира от КОНМЕБОЛ с пятью голами.

Федерико Вальверде – один из лучших универсальных хавбеков мира, а Рональд Араухо и Хосе Хименес на бумаге образуют устрашающую пару центральных защитников. Шансы «селесте» на финал Кубка Америки оцениваются в 24,9%, на победу в турнире – 12,6%. Они попали в одну группу с Боливией, Панамой и США, в которой, по прогнозам, Уругвай займет 1-е место (55,7%). Вероятно, на каком-то этапе уругвайцам придется встретиться с Бразилией, но команда Бьелсы не будет бояться.

США

Хозяева турнира зачислены к теневым фаворитам больше авансом. Безусловно, сборная США может удивить. У нее есть потенциал. Кристиан Пулишич провел впечатляющий сезон в «Милане» и является капитаном национальной команды. Тимоти Веа, Уэстон Маккенни, Тайлер Адамс и Юнус Муса имеют большой опыт выступлений на высоком уровне, а Хаджи Райт провел отличный сезон за «Ковентри» в Чемпионшипе.

США – настоящая темная лошадка. Они хозяева турнира, но никто не знает, чего от них ждать. Может, «выстрелят», а могут и провалиться. За 2 года до проведения домашнего чемпионата мира сборной США жизненно важно выйти в плей-офф Кубка Америки. У них есть шансы отправиться туда вслед за Уругваем.

Колумбия

Колумбия пребывает в очень хорошей форме. У колумбийцев продолжается беспроигрышная серия в 22 матча, которая началась еще в марте 2022 года. В прошлый раз колумбийцы дошли до полуфинала Кубка Америки, и сейчас они в очень хорошем положении, чтобы замахнуться на трофей, спустя 23 года после своего единственного триумфа в этом турнире. Луис Диас будет главной звездой нынешней сборной Колумбии.

Хамес Родригес, возможно, приближается к закату своей карьеры, но бывший плеймейкер «Реала» стал важным игроком для своей страны под руководством Нестора Лоренсо, благодаря которому колумбийцы находится в сильной позиции для квалификации на следующий чемпионат мира – они третьи в турнирной таблице отбора. Колумбия встретится с Бразилией в группе D, но у команды будут шансы выйти в плей-офф со 2-го места с вероятностью 37,5%. В четвертьфинале колумбийцы могут встретиться с Аргентиной, поэтому их шансы на выход в финал составляют всего 13,3%, но в матчах на вылет случаются сенсации. По материалам The Analyst

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