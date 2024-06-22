Немецкие горки: как Рангник покинул "МЮ", вывел Австрию на Евро и отказал "Баварии"

Есть жизнь после работы на «Олд Траффорд».

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

22 мая 2022 года Ральф Рангник посетил свою последнюю пресс-конференцию в качестве временного тренера «Манчестер Юнайтед». Обычно на таких событиях много журналистов, но тогда, после матча против «Кристал Пэлас», места в пресс-центре было полно. Это объясняется тем, что «МЮ», как и несколько лет до того, не был в центре внимания. «Манчестер Сити» сражался с «Ливерпулем» за чемпионство, «Арсенал» и «Тоттенхэм» соперничали за место в Лиге чемпионов. Главные события сезона происходили за пределами «Олд Траффорд».

Когда Рангник взял слово, то выражал свои мысли красноречиво и без фильтров, как он всегда делал, будучи наставником «МЮ». Вспоминая его пребывание у руля «Юнайтед» несколько лет спустя, мнения по поводу немца по-прежнему разделяются. Для одних он является откровенным прорицателем, который правильно определил проблемы клуба и не побоялся сообщить тем, кто выше него, об их недостатках. Для других это было катастрофическое назначение, чья тактическая некомпетентность привела к провалу сезона, хотя его можно было спасти. Истина, скорее всего, лежит где-то посередине.

На протяжении всего своего пребывания в клубе, Рангник публично подчеркивал проблемы, которые компания INEOS еще только начинает решать. На своей первой пресс-конференции он раскритиковал отток тренеров после ухода Алекса Фергюсона и подчеркнул необходимость возвращения манкунианцам клубной ДНК. Затем, ближе к концу своего пребывания в должности, увидев истинный масштаб проблем, он постоянно повторял это послание, рекомендуя руководству «МЮ» провести масштабную перестройку.

Многие упрекали Рангника в том, что он раскрывает проблемы клуба, в котором работает, но при этом сам не дает результат. Возможно, самым разочаровывающим стало то, что специалист, пришедший с идеями высокоактивного футбола, добился очень незначительного прогресса в реализации той ДНК, о которой он постоянно упоминал. Лавируя между разными подходами, «Юнайтед» был далек от сплоченности. Команду часто выручали индивидуальные действия Криштиану Роналду, который позже сам критиковал тренера.

Таким образом, хотя откровенные интервью Рангника были воодушевляющими для болельщиков, ему не удалось убедить руководство «МЮ» продолжить с ним сотрудничество. Но это не остановило представителей Австрийского футбольного союза, которые поверили в тренера, несмотря на его неудачный период в топ-клубе. Изначально полагалось, что специалист все же останется в «Юнайтед» на какое-то время в качестве консультанта, но стороны довольно быстро решили расстаться навсегда. Манкунианцы доверились Эрику тен Хагу, а сборная Австрии – опытному немцу. И, как показало время, это было правильное решение.

На момент прихода Рангника отношение к сборной Австрии со стороны болельщиков было на низком уровне. Им не удалось пройти квалификацию на чемпионат мира, посещаемость падала, а футбол, в который австрийцы играли под руководством Франко Фоды, был в основном скучным. Осознавая этот факт, Рангник приложил усилия, чтобы привлечь общественность на свою сторону. Он начал работать над этим, переехав в Австрию и приветливо выступив на своей первой пресс-конференции. Однако самым большим фактором изменения настроений в отношении команды стали результаты, которые заметно улучшились.

После шаткого старта в сложной группе Лиги наций, методы Рангника начали оказывать влияние на команду ноябре 2022 года. Во время международного перерыва Австрия одержала обнадеживающую победу над Италией, что послужило платформой для впечатляющей отборочной кампании на Евро-2024. Австрийцы легко прошли через группу G, финишировав всего на одно очко позади Бельгии, которая была единственной командой, которой они проиграли за все время квалификации. На этом Австрия не остановилась, выиграв три из четырех товарищеских матчей над Германией, Турцией и Сербией.

Возможно, пересмотр Рангником стиля игры сборной Австрии был даже более важен, чем результаты. Этот высокоактивный подход, который не прижился в «МЮ», присутствовал с самого начала его работы в австрийской команде. Играя обычно по схеме 4-2-3-1, специалист также настаивает на вертикальных передачах и быстрых переходах – и совершенно очевидно, что его команде это подходит. Выступая перед журналистами после ничьей в матче против сборной Франции, капитан австрийцев Давид Алаба сказал, что, возможно, команде просто надоело играть в определенном стиле. И хотя стиль Рангника требует максимальной концентрации и выносливости, в Австрии он прижился.

«Бавария» была впечатлена работой специалиста и обратилась к нему с предложением заменить Томаса Тухеля. Он был не первым, и не последним кандидатом мюнхенского клуба, чьи поиски нового тренера превратились в хаос. Рангник, казалось, был ближе всех к заключению контракта с «рекордмайстром», чем большинство других специалистов, но он отказался от предложения «Баварии», хотя и с некоторой неохотой. Если Австрии не удастся произвести впечатление на Евро, немец может в конечном итоге пожалеть о своем решении. Но это огромный стимул для его нынешней команды и гарантия того, что тренер полностью ей предан.

Но как далеко может зайти Австрия, учитывая очень непростую группу, в которой располагаются также Франция, Нидерланды и Польша? Рангник излучает уверенность на пресс-конференциях, но его могут подвести травмы. Алаба, возможно, лучший игрок сборной Австрии в современной истории, пропустит чемпионат Европы из-за травмы, хотя он все еще путешествует с командой, чтобы поддержать партнеров и тренерский штаб. И это не единственная кадровая потеря. Очень важный полузащитник Ксавер Шлагер отсутствует. Кроме того, не будет играть голкипер, которого тренер определил на позицию первого номера.

В сборной Австрии есть еще несколько звездных футболистов. Это, к примеру, Конрад Лаймер, который провел успешный в индивидуальном плане сезон за «Баварию», и экс-игрок мюнхенского клуба Марсель Забитцер, возвращающийся к своей лучшей форме в дортмундской «Боруссии». Однако есть опасения по поводу того, насколько эффективными австрийцы будут в атаке. Форвард Михаэль Грегорич забил за «Фрайбург» всего 12 раз в минувшей кампании. Марко Арнаутович провел невыразительный сезон в «Интере», но, возможно, его опыт поможет команде.

Группа, в которую попала сборная Австрии, выглядит довольно сложной. Франция является одним из фаворитов всего турнира, хотя Нидерланды можно обыграть, а Польша обычно плохо выступает на международных турнирах. Но даже если они не полностью реализуют свой потенциал на чемпионате Европы, с Рангником у руля австрийцы выглядит хорошо подготовленной командой, чтобы стать значимым игроком на следующем чемпионате мира. Это поразительный поворот для немца, учитывая, как к нему относились, когда он покинул «Олд Траффорд». По материалам Goal

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