Жеребьевка ЛЧ: "Фенербахче" тоже узнал своего соперника

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Как сообщает İdman.biz, в жеребьевке приняли участие 10 клубов и 14 пар.
Они определили 12 пар II квалификационного этапа. Также определились соперники чемпиона Азербайджана "Карабаха" и представителя Турции "Фенербахче".
Матчи этого раунда пройдут 23-24 и 30-31 июля.
II квалификационный раунд
Путь чемпионов
Победитель пары "Лудогорец" - "Динамо" Бт – победитель пары "Динамо" Мн - "Пюник"
АПОЭЛ - победитель пары "Ордабасы" – "Петрокуб"
"Ференцварош" - победитель пары ТНС - "Дечич"
ПАОК – победитель пары "Борац" – "Эгнатия"
"Бодо Глимт" - победитель пары РФШ - "Ларне"
"Мальме" – победитель пары "Клаксвик" – "Дифферданж"
Победитель пары "Викингур" - "Шэмрок Роверс" — "Спарта".
Победитель пары "Балканы" – "Санта-Колома" – "Мидтьюлланд".
Победитель пары "Флора" - "Целье" - победитель пары "Слован" - "Струга"
Победитель пары "Паневежис" - ХИК - "Ягеллония"
Победитель пары "Хамрун" - "Линкольн" - "Карабах"
Победитель пары "Виртус" – "Стяуа" – "Маккаби" ТА
Путь лиги
"Лугано" — "Фенербахче"
"Динамо" К – "Партизан"
Отметим, что матчи первого отборочного раунда пройдут 9-10 и 16-17 июля.
İdman.biz