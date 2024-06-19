Жеребьевка ЛЧ: "Фенербахче" тоже узнал своего соперника

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, в жеребьевке приняли участие 10 клубов и 14 пар.

Они определили 12 пар II квалификационного этапа. Также определились соперники чемпиона Азербайджана "Карабаха" и представителя Турции "Фенербахче".

Матчи этого раунда пройдут 23-24 и 30-31 июля.

II квалификационный раунд

Путь чемпионов

Победитель пары "Лудогорец" - "Динамо" Бт – победитель пары "Динамо" Мн - "Пюник"

АПОЭЛ - победитель пары "Ордабасы" – "Петрокуб"

"Ференцварош" - победитель пары ТНС - "Дечич"

ПАОК – победитель пары "Борац" – "Эгнатия"

"Бодо Глимт" - победитель пары РФШ - "Ларне"

"Мальме" – победитель пары "Клаксвик" – "Дифферданж"

Победитель пары "Викингур" - "Шэмрок Роверс" — "Спарта".

Победитель пары "Балканы" – "Санта-Колома" – "Мидтьюлланд".

Победитель пары "Флора" - "Целье" - победитель пары "Слован" - "Струга"

Победитель пары "Паневежис" - ХИК - "Ягеллония"

Победитель пары "Хамрун" - "Линкольн" - "Карабах"

Победитель пары "Виртус" – "Стяуа" – "Маккаби" ТА

Путь лиги

"Лугано" — "Фенербахче"

"Динамо" К – "Партизан"

Отметим, что матчи первого отборочного раунда пройдут 9-10 и 16-17 июля.

İdman.biz