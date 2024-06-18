Из "Карабаха" в "Динамо"

Бывший вратарь «Карабаха» Андрей Лунев перешёл в московско «Динамо».

Как передает İdman.biz, информацию о переходе распространила пресс-служба московского клуба.

Лунев подписал с «бело-синими» двухлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на сезон. Хотя детали контракта не разглашаются, ранее сообщалось, что он будет зарабатывать в "Динамо" 900 тысяч евро в год.

Отметим, что Андрей выступал за «Карабах» в сезоне 2023/2024. 32-летний вратарь выиграл чемпионат Азербайджана и национальный кубок.

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