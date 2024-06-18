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Объявлен календарь в Премьер-лиге: расписание первого тура

Мировой футбол
Новости
18 Июня 2024 23:49
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Объявлен календарь в Премьер-лиге: расписание первого тура

Объявлено расписание сезона-2024/25 в английской Премьер-лиге.

İdman.biz сообщает, что пресс-служба Премьер-лиги обнародовала расписание игр.

«Челси» и «Манчестер Сити» встретятся в первом туре. Чемпионат стартует 16 августа.

Премьер-лига, I тур

16 августа (пятница)

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»
17 августа (суббота)
«Ипсвич» — «Ливерпуль»
«Арсенал» — «Вулверхэмптон».
«Эвертон» — «Брайтон»
«Ньюкасл» — «Саутгемптон»
«Ноттингем Форест» — «Борнмут»
«Вест Хэм» — «Астон Вилла»

18 августа (воскресенье)

«Брентфорд» — «Кристал Пэлас»
«Челси» — «Манчестер Сити»

19 августа (понедельник)

«Лестер» — «Тоттенхэм»

İdman.biz

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