Трансферный дайджест

Моуринью хочет купить Жоау Феликса, Митай может отправиться в «Ювентус», Хави Симонс стоит на перепутье

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Жоау Феликс

«Атлетико» Мадрид, полузащитник, 24 года

Полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Феликс может перебраться в турецкий чемпионат.

По сообщению местного издания Fanatik, новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью хочет пригласить его в свою команду и тем самым показать амбиции клуба в следующем сезоне.

Еще одним доводом в пользу такого трансфера является то, что самый знаменитый агент современности Жорже Мендеш представляет интересы и Жоау Феликса, и Жозе Моуринью.

24-летний португалец уже заявил, что не собирается возвращаться в мадридский «Атлетико», где у него окончательно испортились отношения с главным тренером Диего Симеоне.

Испанская же «Барселона», в которой он провел прошлый сезон на правах аренды, не потянет полноценный трансфер, а отдавать второй сезон в аренду одному из главных конкурентов «матрасники» больше не намерены.

Наш прогноз: Жоау Феликс перейдет в «Фенербахче».

Хави Симонс

«ПСЖ», полузащитник, 21 год

Центральный полузащитник Хави Симонс «ПСЖ» ярко провел прошлый сезон, выступая в аренде в немецком «РБ Лейпциг».

21-летний хавбек уже сообщил, что не желает возвращаться в стан парижан и хочет играть в другом клубе. По данным Фабрицио Романо, на Хави Симонса сейчас претендуют ряд клубов АПЛ.

Это «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», также виды на него имеет мюнхенская «Бавария», желающая освежить свой состав после назначения на пост главного тренера Венсана Компани.

Сам же «ПСЖ» не намерен отпускать навсегда строптивого полузащитника раньше января 2025 года, так как в этом случае большая сумма трансфер пойдет голландскому ПСВ, откуда и пришел Хави Симонс.

При этом французы готовы снова отдать полузащитника сборной Нидерландов в аренду в «РБ Лейпциг» или другой клуб. Сам Симонс уже сообщил, что с удовольствием проведет еще один сезон в Бундеслиге и это будет его приоритетным выбором.

В минувшем сезоне Хави Симонс провел в Бундеслиге 32 матча, забил 8 мячей, отдал 11 результативных передач. На портале Transfermarkt его трансфер оценивают в 80 млн евро.

Наш прогноз: Хави Симонс еще один сезон проведет в «РБ Лейпциг».

Флориан Вирц

«Байер», полузащитник, 21 год

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц был признан лучшим текущего сезона Бундеслиги. Он не только окончательно восстановился после тяжелой травмы колена, но и под руководством Хаби Алонсо вышел на новый уровень.

Уже несколько лет мюнхенская «Бавария» мечтает заполучить в свои ряды главный талант немецкого футбола, но «Байер» раз за разом отвергает все эти предложения.

Этим летом помимо «Баварии» купить Вирца хотят также испанские «Реал», «Барселона», а также несколько клубов АПЛ.

Тем не менее, руководство «Байера» не намерено отпускать Вирца, а сам 21-летний полузащитник уже пообещал главному тренеру Хаби Алонсо, что еще минимум сезон проведет в своем клубе и поможет выступить в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Вирц сыграл за «Байер» 49 матчей во всех турнирах, забил 18 голов, отдал 20 результативных передач. В составе сборной Германии он выступает на чемпионате Европы, где является футболистом стартового состава.

Наш прогноз: Вирц еще год проведет в «Байере».

Марио Митай

«Локомотив» Москва, защитник, 20 лет

В прошлом сезоне албанский защитник московского «Локомотива» Марио Митай превратился в твердого игрока основного состава, закрывая сразу несколько позиций.

Прогресс 20-летнего универсального футболиста не остался незамеченным со стороны европейских клубов, которые обратили на него взор и стали прицениваться к нему.

Сейчас по данным итальянского издания Tuttosport, интерес к Митаю проявляет туринский «Ювентус», которому требуется новая кровь и омоложение состава.

Скауты «старой синьоры» внимательно следят за игрой 20-летнего игрока в матчах за сборную Албанию и намерены сделать в ближайшее время предложение о переходе.

Московский «Локомотив» согласен отпустить Митая, но за сумму от 8 до 10 миллионов евро. За «железнодорожников» албанец выступает с августа 2022 года. Всего провел за клуб в РПЛ 35 матчей, не забил ни одного мяча.

Наш прогноз: Митай уйдет из «Локомотива» после ЧЕ в «Ювентус» или другой европейский клуб.

Тео Эрнандес

«Милан», защитник, 26 лет

Переговоры левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса со своим клубом в очередной раз не увенчались успехом.

По данным La Gazzetta dello Sport, 26-летний футболист хочет получать значительно больше и выйти на один уровень с португальцем Рафаэлем Леау, зарплата которого сейчас составляет 7 млн евро.

Тео Эрнандес, который по своему статусу в стане «россонери» ничем не уступает Леау, сейчас получает лишь 4,5 млн евро. «Милан» же готов поднять оплату только до 6 млн евро, что категорически не устраивает окружение французского защитника.

За переговорным процессом Тео Эрнандеса внимательно следят испанские «Реал» и «Барселона», испытывающие проблемы с левом флангом обороны. Не потеряли интерес к защитнику мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ», где выступает его брат Лука Эрнандес.

«Милан» в случае окончания переговоров по новому контракту готов расстаться с Тео Эрнандесом, но за сумму не менее 100 млн евро. В минувшем сезоне 26-летний защитник сыграл 32 матча в Серии А за «Милан», забил 5 мячей, сделал 4 ассиста.

Наш прогноз: Тео Эрнандес останется в «Милане».

Амаду Онана

«Эвертон», полузащитник, 22 года

Опорный полузащитник «Эвертона» Амаду Онана, несмотря на не очень удачное выступление своего клуба в английской Премьер-лиге, весь сезон провел на неплохом уровне и привлек к себе внимание топ-клубов.

Как сообщает издание ВВС, сейчас главным претендентом на бельгийца является лондонский «Арсенал», которому необходимо укрепить среднюю линию мобильным игроком с хорошими навыками игры в обороне.

«Канониры» уже сделали «Эвертону» запрос относительно Онана и ждут ответа. Сумма сделки оценивается в размере 50 млн фунтов.

Амаду Онана стал футболистом «Эвертона» летом 2022 года, перейдя из французского «Лилля» за 33 млн фунтов.

В минувшем сезоне бельгиец сыграл за «ирисок» 30 матчей в чемпионате Англии, забил два гола.

Наш прогноз: Онана станет игроком «Арсенала».

Рафа Марин

«Реал» Мадрид, защитник, 22 года

Центральный защитник мадридского «Реала» Рафа Марин может перебраться в итальянскую Серию А и играть за «Наполи», сообщает Area Napoli со ссылкой на Sky Sport.

Новый главный тренер неаполитанцев Антонио Конте намерен перестроить игру своей команды на традиционную для себя схему с тремя центральными защитниками и сейчас подыскивает кандидатов в центр обороны.

«Наполи» в настоящее время сделал запрос в мадридский «Реал» и ждет ответа в течение нескольких дней.

В прошлом сезоне Рафа Марин провел в аренде в «Алавесе», провел там 32 матча, не сделал ни одного результативного действия. За основной состав мадридского «Реала» 22-летний защитник не провел ни одной игры.

На авторитетном портале Transfermarkt центральный защитник оценивается в 7,5 миллионов евро.

Наш прогноз: Рафа Марин перейдет в «Наполи».

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