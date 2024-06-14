Подорожавшие звезды - СПИСОК

Названы самые подорожавшие футболисты.

İdman.biz сообщает, что в сезоне 2023/24 трансферная цена Ламина Ямала выросла.

Его трансферная цена выросла на 90 миллионов евро. Коул Палмер - второй, а Джуд Беллингем - третий.

1. Ламин Ямал («Барселона», от 0 до 90) – +90 млн евро

2. Коул Палмер («Челси», от 15 до 80) – +65 миллионов евро

3. Джуд Беллингем («Реал», от 120 до 180) – +60 миллионов евро

4. Виктор Дьекереш («Спортинг»,от 13 до 65) – +52 миллиона евро

5. Кобби Мейн («Манчестер Юнайтед», от 1 до 50) – +49 миллионов евро

6. Жоау Невеш («Бенфика», от 10 до 55) – +45 миллионов евро

7. Флориан Вирц («Байер», от 85 до 130) – +45 миллионов евро

8. Савио («Жирона», от 5 до 50) – +45 миллионов евро

9. Джошуа Зиркзее («Болонья», от 9 до 50) – +41 миллион евро

10. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», от 20 до 60) – +40 миллионов евро

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