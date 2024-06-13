13 Июня 2024
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Невезучая "Народная команда"

Мировой футбол
Прогнозы
13 Июня 2024 11:50
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Невезучая "Народная команда"

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. Турнир, который продлится с 14 июня по 14 июля стартует завтра.

İdman.biz завершает сегодня презентацию участников ЕВРО-2024.

Последняя команда, которую мы представим - Чехия. В группе F «Народная команда» сразится с Португалией, братской Турцией и соседней Грузией.

Путевка после разгрома

Чехия вышла на ЕВРО-2020 из отборочного этапа. Команда Ярослава Шилгави выступала в одной группе с Албанией, Польшей, Молдовой и Фарерскими островами. У чехов, обыгравших на старте одного из своих главных соперников - Польшу, цикл сложился не лучшим образом. Команда, одержавшая всего одну победу в поездке, надеялась на последний тур. «Локомотив», которому предстояло выигрывать дома матч с Молдовой, завоевал путевку в Германию после разгрома со счетом 3:0. Но главный тренер команды, занявшей второе место в группе с 15 очками, подал в отставку, как только цикл закончился. В январе этого года в сборную вернулся Иван Гашек. Он возглавил команду спустя 15 лет.

Жертвы «Золотого» и «Серебряного гола»

Сборная Чехии - постоянный участник финальных стадий чемпионатов Европы. «Народная команда», не исключенная из соревнований после распада Чехословакии, наибольшего успеха добилась с первой попытки. На ЕВРО-1996 Чехия проиграла в финале Германии Берти Фогтса - 1:2. «Локомотив», вышедший в полуфинал спустя 8 лет, был остановлен будущим чемпионом Грецией - 0:1. В обоих турнирах Чехия пропустила решающий мяч в дополнительное время. Оливер Бирхофф и Траянос Деллас сыграли для чехов роль «убийц», поскольку на ЕВРО-1996 действовало правило «золотого гола», а восемь лет спустя - правило «серебряного гола». Интересно, что Бирхофф вошел в историю как первый и единственный автор «Золотого гола», а Деллас - как единственный автор "Золотого". Оба забивали в дополнительное время. Это показывает невезучесть чехов. Команду, вышедшую в 1/4 финала на ЕВРО-2012 и ЕВРО-2020, остановила сначала Дания, а затем - Португалия. Чехия, которая семь раз играла в финале, осталась в группе в трех других попытках.

Матчи сборной Чехии в группе:

18 июня. Португалия - Чехия
22 июня. Грузия - Чехия
26 июня. Чехия - Турция

Отметим, что встречи группы F пройдут в 4 разных городах - Гамбурге, Хельзенкирхене, Дортмунде и Лейпциге.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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