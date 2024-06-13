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Месси: "В Париже соседи звонили в дверь и просили нас не шуметь; соседи были жёсткими"

Мировой футбол
Новости
13 Июня 2024 09:00
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Месси: "В Париже соседи звонили в дверь и просили нас не шуметь; соседи были жёсткими"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своей карьере в составе французского «Пари Сен-Жермен».

«Я ничего не имею против «ПСЖ» и их фанатов, но, к сожалению, всё получилось не так, как я надеялся. Лично мне пришлось нелегко, иногда справлялся с переменным успехом. Иногда нашей семье было очень тяжело. Но, с другой стороны, Париж - это лучшее, что случилось со мной, ведь в те годы я стал чемпионом мира.

Какие трудности, помимо футбола? В Париже соседи звонили в дверь и просили нас не шуметь; соседи были жёсткими. Было всего часов 9 или 10 вечера», - приводит слова Месси ESPN AR.

Всего в составе ПСЖ Месси принял участие в 75 матчах за два сезона, в которых забил 32 гола и сделал 35 результативных передач.

Напомним, Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение аргентинского форварда с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский форвард также, помимо игр за ПСЖ, выступал за каталонскую «Барселону», в составе которой четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

İdman.biz

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