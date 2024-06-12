Рекорд Роналду

Португальская звезда Криштиану Роналду вошел в историю футбола.

Как сообщает İdman.biz, он сыграл больше всего игр.

По подсчетам Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Роналду в товарищеском матче между Португалией и Ирландией в 1226-й раз вышел на поле. 39-летний футболист обошел бразильского вратаря Рожерио Сени, на счету которого 1225 игр.

Криштиану сыграл 698 игр в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии. Он провел 101 матч в розыгрышах кубков и суперкубков этих стран. На счету Роналду 220 матчей в международных клубных соревнованиях и 207 в сборной.

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