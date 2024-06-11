Требование Андрея Лунева

Стала ясна причина, по которой бывший вратарь "Карабаха" Андрей Лунев не смог договориться ни с одним клубом.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил бывший агент российского голкипера Антон Смирнов.

Он рассказал, что Лунев требует высокой зарплаты от "Динамо", которое хочет подписать его в свою команду:

"Ну что, для Лунева в России остался только один вариант - "Динамо". По моей информации Лунев просит у "Динамо" зарплаты в 1 миллион евро".

Отметим, что Лунев покинул "Карабах" после окончания сезона 2023/24.

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