11 Июня 2024
RU

Требование Андрея Лунева

Мировой футбол
Новости
11 Июня 2024 17:27
24
Требование Андрея Лунева

Стала ясна причина, по которой бывший вратарь "Карабаха" Андрей Лунев не смог договориться ни с одним клубом.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил бывший агент российского голкипера Антон Смирнов.

Он рассказал, что Лунев требует высокой зарплаты от "Динамо", которое хочет подписать его в свою команду:

"Ну что, для Лунева в России остался только один вариант - "Динамо". По моей информации Лунев просит у "Динамо" зарплаты в 1 миллион евро".

Отметим, что Лунев покинул "Карабах" после окончания сезона 2023/24.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Новый рекорд 2024 года
18:53
Мировой футбол

Новый рекорд 2024 года

Объявлены клубы, набравшие наибольшее количество очков в мировом рейтинге
Лучшие бомбардиры в истории - СПИСОК
18:24
Мировой футбол

Лучшие бомбардиры в истории - СПИСОК

В список IFFHS вошли 18 футболистов
В Германии наши сердца будут биться с ними
15:06
Мировой футбол

В Германии наши сердца будут биться с ними

Поскольку на этот раз сборная Азербайджана не попала в финальную стадию, большая часть нашей страны, почти все, будут болеть за братскую сборную Турции
Самая возрастная и самая молодая команды ЕВРО-2024
14:49
Мировой футбол

Самая возрастная и самая молодая команды ЕВРО-2024

Это определилось после того, как все команды подали заявки на участие в турнире в Германии
Предложение на 400 миллионов
09:24
Мировой футбол

Предложение на 400 миллионов

Консорциум международных инвесторов решил купить представителя Премьер-лиги
ЕВРО-2024: 10 городов, 10 стадионов
01:33
Мировой футбол

ЕВРО-2024: 10 городов, 10 стадионов

Матч открытия чемпионата Европы пройдет в Мюнхене, а финал - в Берлине

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
С 11 медалями из Сараево - ФОТО
9 Июня 18:10
Дзюдо

С 11 медалями из Сараево - ФОТО

Наша сборная завоевала 3 золотые и 8 бронзовых медалей в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы
"Карабах" - 35-й в Европе
10 Июня 10:09
Азербайджанский футбол

"Карабах" - 35-й в Европе

Определились позиции азербайджанских клубов в Европе
Азербайджанская гимнастка трижды отличилась в Тбилиси
9 Июня 09:12
Гимнастика

Азербайджанская гимнастка трижды отличилась в Тбилиси

Назрин Салманлы выиграла три серебряные медали на международном марафоне среди "художниц"