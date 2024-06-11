Лучшие бомбардиры в истории - СПИСОК

Объявлен список тех, кто за всю историю футбола забил 400 и более голов в высших лигах национальных чемпионатов.

Как сообщает İdman.biz, в список IFFHS вошли 18 футболистов.

Таблицу возглавляет Пеле с 604 голами. Криштиану Роналду - третий, Лионель Месси - седьмой.

1. Пеле (Бразилия) – 604

2. Абэ Ленстра (Нидерланды) – 573

3. Криштиану Роналду (Португалия) – 547

4. Ромарио (Бразилия) – 545

5. Ференц Пушкаш (Венгрия, Испания) – 516

6. Йозеф Бицан (Австрия, Чехословакия) – 515

7. Лионель Месси (Аргентина) – 509

8. Роберто Динамит (Бразилия) – 476

9. Фернанду Пейротеу (Португалия) – 464

10. Уве Зеелер (Германия) – 447

11. Альберт де Клейн (Бельгия) – 428

12. Дьюла Женгеллер (Венгрия) – 415

13. Имре Шлоссер (Венгрия) – 413

14. Исидро Лангара (Испания) – 411

15. Зико (Бразилия) – 410

16. Джимми МакГрори (Шотландия) – 407

17. Херд Мюллер (Германия) – 405

18. Луис Суарес (Уругвай) – 400

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