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"Работаем всего час". Игроки "Барселоны" были недовольны тренировками Хави

Мировой футбол
Новости
9 Июня 2024 15:50
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"Работаем всего час". Игроки "Барселоны" были недовольны тренировками Хави

Некоторые футболисты «Барселоны» были недовольны количеством времени, который бывший главный тренер сине-гранатовых Хави выделял на тренировки по их физической подготовке. Об этом сообщает Marca.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации источника, в минувшем феврале один из игроков каталонского клуба жаловался другому: «Здесь, в «Барселоне» ты тренируешься всего час, а затем идёшь домой».

Сами футболисты сине-гранатовых просили Хави ужесточить тренировки по их физической подготовке. Подчёркивается, что испанский специалист прислушался к просьбам игроков, после чего результаты «Барселоны» улучшились.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта также отметил, что в период работы Хави футболистам не всегда хватало выносливости проводить матчи полностью.

İdman.biz

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