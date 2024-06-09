Португалия проиграла Хорватии - ВИДЕО

Очередные товарищеские матчи прошли на зеленых полях Европы.
Как сообщает İdman.biz, победы одержали сборные Испании и Бельгии.
Бельгия забила 3 безответных мяча в ворота Люксембурга. Лукаку отличился дважды. Сборная Испании разгромила Северную Ирландию.
Хорватия обыграла Португалию в Лиссабоне. Матч, в котором не сыграл Криштиану Роналду, завершился поражением хозяев со счетом 1:2.
Товарищеские игры
8 июня
Словения – Болгария – 1:1
Венгрия – Израиль – 3:0
Швеция – Сербия – 0:3
Швейцария – Австрия – 1:1
Португалия – Хорватия – 1:2
Дания – Норвегия – 3:1
Бельгия – Люксембург – 3:0
Испания – Северная Ирландия – 5:1
İdman.biz