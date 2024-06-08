Каннаваро выгнали

Фабио Каннаваро отстранен от должности главного тренера «Удинезе».

Как сообщает İdman.biz, об этом футболист-ветеран рассказал в социальной сети.

Известие о том, что он освобожден от своих обязанностей, 50-летний специалист получил после встречи с президентом клуба. Каннаваро пожелал успехов болельщикам «Удинезе» и клубу.

Отметим, что Фабио возглавлял команду с апреля. Под его руководством «Удинезе» выиграл 2 игры, 3 раза сыграл вничью и 1 раз проиграл в 6 играх. «Удинезе» сумел остаться в Серии А в прошлом сезоне (15-е место).

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