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Каннаваро выгнали

Мировой футбол
Новости
8 Июня 2024 22:55
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Каннаваро выгнали

Фабио Каннаваро отстранен от должности главного тренера «Удинезе».

Как сообщает İdman.biz, об этом футболист-ветеран рассказал в социальной сети.

Известие о том, что он освобожден от своих обязанностей, 50-летний специалист получил после встречи с президентом клуба. Каннаваро пожелал успехов болельщикам «Удинезе» и клубу.

Отметим, что Фабио возглавлял команду с апреля. Под его руководством «Удинезе» выиграл 2 игры, 3 раза сыграл вничью и 1 раз проиграл в 6 играх. «Удинезе» сумел остаться в Серии А в прошлом сезоне (15-е место).

İdman.biz

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