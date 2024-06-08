На пути к Евро. Героические исландцы, хитроумный Нагельсман и кошмар Милика - ВИДЕО

Краткий обзор ежедневных событий в преддверии чемпионата Европы по футболу в Германии

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

До чемпионата Европы по футболу, стартующего в Германии 14 июня, осталось меньше недели. Изучаем, в каком состоянии команды подходят к континентальному турниру.



Товарищеские матчи

Если сборная Англии планировала поквитаться с Исландией за вылет в 1/8 финала Евро-2016, то на "Уэмбли" для команды Гарета Саутгейта все пошло не по плану.

Уже на 12-й минуте играющие на контратаках островитяне провели очередной быстрый выпад, результатом которого стал гол Йоуна Торстейнссона, огорчившего Рамсдейла. Да, наставник "Трех Львов" провел ротацию, но состав, который вышел с первых минут все равно был набит звездами.

После пропущенного мяча англичане довольно неубедительно пытались отыграться — да, они больше владели мячом, но опасный момент до перерыва удалось создать лишь один. А во втором тайме и вовсе острее действовали исландцы, которые вполне могли удвоить преимущество.

Сборной Англии не помогли даже вышедшие со скамейки Трент Александер-Арнольд, Букайо Сака и Айван Тони. После финального свистка с трибун "Уэмбли" был слышен вполне отчетливый свист в адрес команды хозяев.

Еще одна сенсация едва не случилась в немецком Менхенгладбахе, где команда Юлиана Нагельсманна принимала сборную Греции. Статистика встреч была в пользу немцев (3 победы и 3 ничьих в 6 матчах), но по игре на на "Боруссия-Парк" этого сказать было нельзя — хозяева почти ничего не создали у ворот Влаходимоса.

Сборная Греции смотрелась куда лучше, сумев открыть счет на исходе получаса игры. Уже в начале встречи выбранный первым номером "бундесманшафт" Мануэль Нойер совершил двойное спасение, правда затем вратарь ошибся в голевом эпизоде, отбив удар Дзолиса перед собой, в результате чего первым на добивание успел Георгиос Масурас.

Зато во втором тайме Юлиан Нагельсман показал искусство матч-менеджмента, перевернув ход игры заменами. Вышедший на поле после перерыва Лерой Зане сначала ассистировал Каю Хаверцу, сравнявшему счет, а потом организовал победный гол вышедшего на усиление в концовке Паскаля Гросса. Также отметился классным ударом в перекладину Хенрихс, а после появления Нико Шлоттербека в обороне Бундестим стала действовать куда надёжнее.

Наконец, еще в одном товарищеском матче сборная Польши одержала домашнюю победу над командой Украины. Если наставник поляков Михал Пробеж выставил боевой состав, дав отдохнуть лишь ветерану Роберту Левандовскому, то главный тренер украинской сборной после утомительного матча с Германией провел серьезную ротацию, оставив в запасе целый ряд лидеров — в ворота Сергей Ребров отправил Бущана, в защиту — Тымчика.

Неутешительным итогом стали три мяча, которые поляки отгрузили соседям уже за полчаса. Под занавес первого тайма украинцы сократили отставание - с передачи Малиновского отличился лучший бомбардир Ла Лиги Артем Довбик. Во втором тайме после серии замен команда Сергея Реброва выглядела куда лучше, но отыграть у хозяев серьезную фору уже не получилось.

Составы

Все команды подали в УЕФА окончательные заявки из 26 футболистов на турнир до крайнего срока - двух часов ночи 7 июня. В них еще могут быть внесены изменения до стартового матча сборной на чемпионате Европы в случае травмы или болезни.

Но хотя заявки были поданы еще вчера, информация о составах некоторых команд еще только становится доступна широкой публике. Так, 7 июня свои заявки обнародовали сборные Испании, Австрии, Швейцарии, Словении, Хорватии и Турции.

Без сюрпризов не обошлось - наставник "Фурии Роха" Луис де ла Фуэнте после матча с Андоррой решил оставить дома Пау Кубарси ("Барселона"), Алейш Гарсию ("Жирона") и Маркоса Льоренте ("Атлетико").

У австрийцев в окончательную заявку не попали Тобиас Лаваль (ЛАСК), Штефан Лайнер ("Боруссия" Менхенгладбах) и Тьерно Балло ("Вольфсберг").

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек решил оставить немцев без дичи — Миха Зайц на Евро не поедет. Так же как и Матевж Видовшек ("Олимпия" Любляна), Жан Залетел ("Виборг") и Лука Захович ("Погонь").

Турки перетряхнули состав, оставив дома кроме получившего травму Озана Кабака еще 8 человек, не менее титанический труд провел и тренерский штаб сборной Швейцарии, которой надо было исключить целых 12 игроков.

Фаджоли дня

Сборная Италии свою окончательную заявку опубликовала еще вчера, но один примечательный факт мы как-то упустили - в нее попал полузащитник "Ювентуса" Николо Фаджоли.

Примечательно здесь то, что футболист не играл 7 месяцев из-за дисквалификации за ставки и вернулся на поле только 20 мая. Видимо у "Азурри" серьезные кадровые проблемы.

Травмы

Товарищеский матч с Украиной стал роковым для нападающего сборной Польши Аркадиуша Милика. Футболист "Ювентуса" получил травму левого колена столкнувшись с Русланом Малиновским в самом начале встречи.

Главный тренер Михал Пробеж сообщил, Милик не сможет восстановиться к нужному сроку, а потому пропустит чемпионат Европы.

Что смотреть сегодня?

В субботу, 8 июня пройдет целый ряд интересных товарищеских матчей, но встреч с участием топовых команд немного, и главная из них - противостояние Португалии и Хорватии.

У обеих команд свои козыри - в португальскую дружину из пустынь Саудовской Аравии возвращается странствующий Криштиану Роналду, а хорваты накануне встречи навестили Папу Римского в Ватикане и заручились поддержкой свыше.

Сборная Испании потренирует свои навыки по вскрыванию припаркованных автобусов на команде Северной Ирландии. Та даже без Уилла Григгса - неуступчивый соперник.

И наконец бельгийцы поспаррингуют со своими соседями - разгромленными, но не униженными Францией люксембуржцами. А вы знали, что одна из провинций Бельгии - тоже носит имя Люксембург? Теперь знаете.

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