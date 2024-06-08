Месси рассказал, от чего будет зависеть его решение об участии в ЧМ-2026

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», нападающий «Интер Майами» и аргентинской сборной Лионель Месси рассказал, от чего будет зависеть решение об участии в чемпионате мира 2026 года.

«Это зависит от того, как я себя чувствую, моего физического состояния. Смогу ли я конкурировать и помогать партнёрам по команде рядом со мной. Ещё остаётся время, и я не знаю, как буду чувствовать себя в этот момент.

Возраст - это тоже реальность, хотя это всего лишь цифра. Матчи, в которых мне предстоит сыграть, не такие, как те, которые я играл в Европе, участвуя в соревнованиях каждые три дня, будь то в Лиге чемпионов или в национальном чемпионате во Франции и Испании. Всё зависит от моего самочувствия и что я буду чувствовать, находясь рядом со своими товарищами по команде, понимая, соответствую я уровню или нет», - приводит слова Месси Infobae.

İdman.biz