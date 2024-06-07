Кроос принял решение

Немецкий футболист Тони Кроос будет работать в академии «Реала».

Как сообщает İdman.biz, об этом футболист сказал в интервью немецкой прессе.

Стало известно, чем будет заниматься Кроос, заявивший о завершении карьеры после ЕВРО-2024. Он будет работать в детской академии мадридского клуба, где играет уже много лет. Кроме того, Кроос заявил, что продолжит участвовать в подкастах вместе со своим братом Феликсом.

Отметим, что Кроос играет в «Реале» с 2014 года. Он забил 28 голов и сделал 99 передач в 465 играх. Тони 5 раз выигрывал кубок Лиги чемпионов и 4 раза титул чемпиона Испании.

İdman.biz