Дуэты Лиги Чемпионов

Объявлен список пар, которые одновременно выходили на поле в истории Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, в список IFFHS вошли дуэты, которые были товарищами по команде не менее чем в 100 играх.

На данный момент этого добились 5 пар. Четверо из них являются игроками «Барселоны».

В списке двоевластие. Серхио Бускетс и Лионель Месси были товарищами по команде 108 раз. Их рекорд повторили Томас Мюллер и Мануэль Нойер.

1-2. Серхио Бускетс — Лионель Месси («Барселона») — 108

Томас Мюллер – Мануэль Нойер («Бавария») – 108

3. Серхио Бускетс – Жерар Пике («Барселона») – 105

4. Лионель Месси – Жерар Пике («Барселона») – 104

5. Лионель Месси – Андрес Иньеста («Барселона») – 100

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