Дуэты Лиги Чемпионов

Объявлен список пар, которые одновременно выходили на поле в истории Лиги чемпионов.
Как сообщает İdman.biz, в список IFFHS вошли дуэты, которые были товарищами по команде не менее чем в 100 играх.
На данный момент этого добились 5 пар. Четверо из них являются игроками «Барселоны».
В списке двоевластие. Серхио Бускетс и Лионель Месси были товарищами по команде 108 раз. Их рекорд повторили Томас Мюллер и Мануэль Нойер.
1-2. Серхио Бускетс — Лионель Месси («Барселона») — 108
Томас Мюллер – Мануэль Нойер («Бавария») – 108
3. Серхио Бускетс – Жерар Пике («Барселона») – 105
4. Лионель Месси – Жерар Пике («Барселона») – 104
5. Лионель Месси – Андрес Иньеста («Барселона») – 100
İdman.biz