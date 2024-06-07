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Дуэты Лиги Чемпионов

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2024 21:59
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Дуэты Лиги Чемпионов

Объявлен список пар, которые одновременно выходили на поле в истории Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, в список IFFHS вошли дуэты, которые были товарищами по команде не менее чем в 100 играх.

На данный момент этого добились 5 пар. Четверо из них являются игроками «Барселоны».

В списке двоевластие. Серхио Бускетс и Лионель Месси были товарищами по команде 108 раз. Их рекорд повторили Томас Мюллер и Мануэль Нойер.

1-2. Серхио Бускетс — Лионель Месси («Барселона») — 108
Томас Мюллер – Мануэль Нойер («Бавария») – 108
3. Серхио Бускетс – Жерар Пике («Барселона») – 105
4. Лионель Месси – Жерар Пике («Барселона») – 104
5. Лионель Месси – Андрес Иньеста («Барселона») – 100

İdman.biz

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