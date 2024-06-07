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Лучшие опорные полузащитники - СПИСОК

Мировой футбол
Новости
7 Июня 2024 15:18
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Лучшие опорные полузащитники - СПИСОК

Названы лучшие опорные полузащитники мира.

Как сообщает İdman.biz, список «FourFourTwo» возглавляет футболист «Манчестер Сити» Родри.

В прошлом сезоне испанец сыграл 50 игр. На его счету 9 голов и 14 передач.

1. Родри («Манчестер Сити»)
2. Деклан Райс («Арсенал»)
3. Бруно Гимараэш («Ньюкасл»)
4. Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид»)
5. Орельен Тчуамени («Реал»)
6. Жоау Пальинья («Фулхэм»)
7. Витинья (ПСЖ)
8. Хакан Чалханоглу («Интер»)
9. Мартин Субименди («Реал Сосьедад»)
10. Ив Биссума («Тоттенхэм»)

İdman.biz

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