Беллингем может выбыть на три месяца

Джуд Беллингем, игрок сборной Англии и "Реала", может на три месяца остаться без футбола.

İdman.biz сообщает, что 20-летний полузащитник страдает от боли в плече.

Сообщается, что Беллингем получил травму в одном из матчей Ла Лиги. Футболист, находящийся сейчас в стане сборной Англии, параллельно с тренировками продолжает лечение. Если потребуется операция, Джуд не сможет принимать участия в матчах на протяжении 3 месяцев.

Отметим, что английский футболист в свой первый сезон в "Реале" завоевал трофей Лиги чемпионов и стал чемпионом Испании.

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