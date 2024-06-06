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Беллингем может выбыть на три месяца

Мировой футбол
Новости
6 Июня 2024 19:43
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Беллингем может выбыть на три месяца

Джуд Беллингем, игрок сборной Англии и "Реала", может на три месяца остаться без футбола.

İdman.biz сообщает, что 20-летний полузащитник страдает от боли в плече.

Сообщается, что Беллингем получил травму в одном из матчей Ла Лиги. Футболист, находящийся сейчас в стане сборной Англии, параллельно с тренировками продолжает лечение. Если потребуется операция, Джуд не сможет принимать участия в матчах на протяжении 3 месяцев.

Отметим, что английский футболист в свой первый сезон в "Реале" завоевал трофей Лиги чемпионов и стал чемпионом Испании.

İdman.biz

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