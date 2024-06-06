В этом рейтинге Месси третий

Объявлен список игроков, сыгравших больше всего матчей за один клуб в Ла Лиге.

Как сообщает İdman.biz, таблицу IFFHS возглавляет Рауль.

Он сыграл 550 матчей в составе «Реала» в 1994-2010 годах. Маноло Санчес - второй, а Лионель Месси - третий.

1. Рауль («Реал») – 550

2. Маноло Санчес («Реал») – 523

3. Лионель Месси («Барселона») – 520

4. Икер Касильяс («Реал») – 510

5. Хави («Барселона») – 505

6. Хесус Навас («Севилья») – 501

7. Серхио Бускетс («Барселона») – 481

8. Хоакин Алонсо («Хихон») – 479

9. Серхио Рамос («Реал») – 469

10. Хосе Анхель Ириабар («Атлетик») – 466

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