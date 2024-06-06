В этом рейтинге Месси третий

Объявлен список игроков, сыгравших больше всего матчей за один клуб в Ла Лиге.
Как сообщает İdman.biz, таблицу IFFHS возглавляет Рауль.
Он сыграл 550 матчей в составе «Реала» в 1994-2010 годах. Маноло Санчес - второй, а Лионель Месси - третий.
1. Рауль («Реал») – 550
2. Маноло Санчес («Реал») – 523
3. Лионель Месси («Барселона») – 520
4. Икер Касильяс («Реал») – 510
5. Хави («Барселона») – 505
6. Хесус Навас («Севилья») – 501
7. Серхио Бускетс («Барселона») – 481
8. Хоакин Алонсо («Хихон») – 479
9. Серхио Рамос («Реал») – 469
10. Хосе Анхель Ириабар («Атлетик») – 466
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