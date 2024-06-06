6 Июня 2024
RU

В этом рейтинге Месси третий

Мировой футбол
Новости
6 Июня 2024 10:34
34
В этом рейтинге Месси третий

Объявлен список игроков, сыгравших больше всего матчей за один клуб в Ла Лиге.

Как сообщает İdman.biz, таблицу IFFHS возглавляет Рауль.

Он сыграл 550 матчей в составе «Реала» в 1994-2010 годах. Маноло Санчес - второй, а Лионель Месси - третий.

1. Рауль («Реал») – 550
2. Маноло Санчес («Реал») – 523
3. Лионель Месси («Барселона») – 520
4. Икер Касильяс («Реал») – 510
5. Хави («Барселона») – 505
6. Хесус Навас («Севилья») – 501
7. Серхио Бускетс («Барселона») – 481
8. Хоакин Алонсо («Хихон») – 479
9. Серхио Рамос («Реал») – 469
10. Хосе Анхель Ириабар («Атлетик») – 466

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Франция забила три гола, Испания - пять - ВИДЕО
09:10
Мировой футбол

Франция забила три гола, Испания - пять - ВИДЕО

Перед ЕВРО-2024 сборные проверяют свои силы в товарищеских матчах
Четыре расставания в столичном клубе
00:29
Мировой футбол

Четыре расставания в столичном клубе

Клуб покинули те, у кого истекли контракты
"Бешикташ" возглавит нидерландский тренер - ВИДЕО
5 Июня 21:27
Мировой футбол

"Бешикташ" возглавит нидерландский тренер - ВИДЕО

С 50-летним специалистом будет подписан официальный контракт сроком 2+1
Абсолютный ЧЕМПИОН социальных сетей
5 Июня 20:17
Мировой футбол

Абсолютный ЧЕМПИОН социальных сетей

Объявлены клубы с наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях
Непобедимые "цыплята"
5 Июня 19:48
Футбол

Непобедимые "цыплята"

Румыния, принимавшая участие в турнире 8 лет назад, осуществила это в шестой раз в своей истории
Статистика лучших бомбардиров Серии А
5 Июня 18:30
Мировой футбол

Статистика лучших бомбардиров Серии А

В сезоне 2023/2024 в итальянской Серии А было забито 992 гола в 380 матчах

Самое читаемое

Победа над Италией вывела нашу сборную в плей-офф - ВИДЕО
3 Июня 20:01
Азербайджанский футбол

Победа над Италией вывела нашу сборную в плей-офф - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела свою вторую игру на чемпионате Европы, проходящем в столице Боснии и Герцеговины Сараево
Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях
4 Июня 21:50
Азербайджанский футбол

Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях

Сборная Азербайджана по мини-футболу показала максимальный результат в групповом этапе ЧЕ
"Карабах" продлил контракт с футболистом
3 Июня 18:38
Азербайджанский футбол

"Карабах" продлил контракт с футболистом

Соглашение между 35-летним полузащитником и чемпионом Азербайджана продлено на один год
"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним
3 Июня 18:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним

Контракт нападающего, срок действия которого истек в конце сезона-2023/24, не продлен