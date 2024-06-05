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"Бешикташ" возглавит нидерландский тренер - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2024 21:27
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"Бешикташ" возглавит нидерландский тренер - ВИДЕО

Уточнено имя нового главного тренера «Бешикташа».

Как сообщает İdman.biz, команду возглавит нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст.

По информации клуба, с 50-летним специалистом будет подписан официальный контракт сроком 2+1.

Отметим, что последним клубом Джованни ван Бронкхорста был «Рейнджерс» (Шотландия), с которым он расстался в 2022 году. Кроме того тренер работал в клубах «Фейеноорд» (Нидерланды) и «Гуанчжоу» (Китай).

Отметим, что Бронкхорст завоевал титул чемпиона страны в составе «Фейеноорда» (2016/2017) и сыграл в финале Лиги Европы с «Рейнджерс» (2021/22).

İdman.biz

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