Статистика лучших бомбардиров Серии А

В сезоне 2023/2024 в итальянской Серии А было забито 992 гола в 380 матчах. За сезон забивали 284 игрока.

İdman.biz предлагает вашему вниманию статистику лучших бомбардиров сезона.

Лучшим бомбардиром сезона Серии А стал Лаутаро Мартинес, аргентинский нападающий "Интера" с 24 голами в 33 матчах (в среднем - 0,73 за игру).

Рекорд в 36 голов в истории Серии А принадлежит трем игрокам - Джино Россетти ("Торино", 1928/1929), Гонсало Игуаину ("Наполи", 2015/2016) и Чиро Иммобиле ("Лацио", 2019/2020).

Лаутаро Мартинес стал 10-м аргентинцем, ставшим бомбардиром в Серии А. На счету этих 10 аргентинцев в общей сложности 12 побед в Серии А. Оба показателя являются рекордами зарубежных стран в чемпионате Италии.

15 раз футболисты «Интера» становились бомбардирами. Больше отличились только представители «Милана» - 17 раз.

Лаутаро Мартинес, выступающий за «Интер» с 2018 года, каждый сезон, начиная с первого, поднимался на более высокую ступень в списке лучших бомбардиров - 49-е место с 6 голами в сезоне 2018/2019, 12-е место с 14 голами в сезоне 2018/2019, 8-е место в сезоне 2019/2020 с 17 голами, 3-е место с 21 голом в 2021/2022, 2-е место с 21 голом в 2022/2023, 1-е место с 24 голами в 2023/2024.

За последние 8 сезонов лучший бомбардир с наибольшим отрывом опередил своего конкурента, занявшего второе место. В этом сезоне Лаутаро Мартинес опередил своего ближайшего преследователя на 8 голов. В последний раз большая разница была в сезоне 2015/2016, когда Гонсало Игуани из «Наполи» (36 голов) забил на 17 голов больше, чем Пауло Дибала из «Ювентуса» (19).

Душан Влахович занял 2-е место в бомбардирском споре (16 голов). 3-е и 4-е места делят Виктор Осимхен («Наполи») и Оливье Жиру («Милан») с 15 голами. Альберт Гудмундссон занял пятое место с 14 голами. Замыкают первую десятку 5 игроков с 13 голами каждый - Ромелу Лукаку ("Рома"), Маркус Тюрам ("Интер"), Дуван Сапата ("Аталанта/Торино"), Пауло Дибала ("Рома"), Хакан Чалханоглу ("Интер").

«Королем пенальти» в сезоне является полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу. Турецкий футболист забил 10 из своих 13 голов с пенальти.

Чалханоглу также является самым результативным игроком среди полузащитников. На счету Тона Копмейнерса из «Аталанты» 12 голов.

Среди защитников больше всего отличались Федерико Димарко («Интер»), Лукас Куарта («Фиорентина») и Тео Эрнандес («Милан») – по 5 голов.

Больше всего результативных передач в Серии А у Рафаэля Леао из "Милана" - 9. У 5 игроков по 8 передач. Среди них Пауло Дибала («Рома», 28 игр) сделал это в меньшем количестве игр. Всего за сезон голевые передачи сделали 283 игрока.

Лаутаро Мартинес является лидером Серии А по общему количеству голов и результативных передач - 27 (24+3). У Оливье Жиру 23 (15+8), у Пауло Дибалы 21 (13+8) результативное действие. Всего 370 игроков помогли своей команде голами или результативными передачами.

Вугар Мамедов

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