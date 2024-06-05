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Нокаут и извинения от игрока "Галатасарая" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2024 16:31
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Нокаут и извинения от игрока "Галатасарая" - ВИДЕО

Рути Кипою, виновница скандала в товарищеском матче между женскими футбольными сборными Конго и Марокко, пожалела о своих действиях.

Как сообщает İdman.biz, конголезский нападающий «Галатасарая» сообщила об этом в посте в Instagram.

Она извинилась перед игроком, которого ударила:

«Я вела себя так, что сожалею об этом. Ясмин, прошу у тебя прощения. Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо, желаю тебе всего наилучшего. Футбол - игра страсти, но мы должны уметь контролировать свои эмоции. Мне очень жаль. Мои товарищи по команде, тренеры, болельщики, я поставила вас всех в плохое положение. Я сделаю все, чтобы смыть свой грех».

Отметим, что неприятный инцидент произошел на 59-й минуте матча. За это Рути Кипою получила красную карточку. Не сумев совладать с нервами, 26-летний игрок в гневе набросилась на игрока соперника. Она сбила марокканского игрока ударом по лицу. Этот нокаут вызвал массовую драку.

İdman.biz

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