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Абсолютный ЧЕМПИОН социальных сетей

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2024 20:17
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Абсолютный ЧЕМПИОН социальных сетей

Объявлены клубы с наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях.

İdman.biz сообщает, что в список CIES вошли показатели в "Х", инстаграм, фейсбук и тик-ток.

"Реал" является лидером на всех четырех этих социальных площадках. Имея в общей сложности 410,9 миллиона подписчиков, испанский грант имеет огромное преимущество. По сравнению с 2023 годом количество подписчиков мадридского клуба выросло на 48,3 миллиона.

Общий
1. "Реал" – 410,9
2. "Барселона" – 360,7
3. "Манчестер Юнайтед" – 216,3

"Х"
1. "Реал" – 85,3
2. "Барселона" – 84,9
3. "Манчестер Юнайтед" – 43,7

Инстаграм
1. "Реал" – 159,3
2. "Барселона" – 127,5
3. ПСЖ – 64,7

Фейсбук
1. "Реал" – 123,0
2. "Барселона" – 114,0
3. "Манчестер Юнайтед" – 83,0

Тик-ток
1. "Реал" – 43,4
2. ПСЖ – 42,5
3. "Тоттенхэм" – 35,7

Рост после 2023 года
1. "Реал" – 48,4
2. "Интер Майами" – 31,1
3. "Манчестер Сити" – 27,5

Отметим, что в список вошли 100 самых популярных клубов.

İdman.biz

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