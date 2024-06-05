Абсолютный ЧЕМПИОН социальных сетей

Объявлены клубы с наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях.
İdman.biz сообщает, что в список CIES вошли показатели в "Х", инстаграм, фейсбук и тик-ток.
"Реал" является лидером на всех четырех этих социальных площадках. Имея в общей сложности 410,9 миллиона подписчиков, испанский грант имеет огромное преимущество. По сравнению с 2023 годом количество подписчиков мадридского клуба выросло на 48,3 миллиона.
Общий
1. "Реал" – 410,9
2. "Барселона" – 360,7
3. "Манчестер Юнайтед" – 216,3
"Х"
1. "Реал" – 85,3
2. "Барселона" – 84,9
3. "Манчестер Юнайтед" – 43,7
Инстаграм
1. "Реал" – 159,3
2. "Барселона" – 127,5
3. ПСЖ – 64,7
Фейсбук
1. "Реал" – 123,0
2. "Барселона" – 114,0
3. "Манчестер Юнайтед" – 83,0
Тик-ток
1. "Реал" – 43,4
2. ПСЖ – 42,5
3. "Тоттенхэм" – 35,7
Рост после 2023 года
1. "Реал" – 48,4
2. "Интер Майами" – 31,1
3. "Манчестер Сити" – 27,5
Отметим, что в список вошли 100 самых популярных клубов.
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