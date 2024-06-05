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Лучшие в Европе - СПИСОК

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2024 09:00
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Лучшие в Европе - СПИСОК

Объявлены лучшие защитники Европы.

Как сообщает İdman.biz, в список вошли 15 лучших защитников сезона-2023/24.

По версии ESPN, Антонио Рюдигер - лучший на континенте. Защитник «Реала» опередил остальных игроков.

1. Антонио Рюдигер («Реал Мадрид»)
2. Уильям Салиба («Арсенал»)
3. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
4. Кайл Уокер («Манчестер Сити»)
5. Маркиньос (ПСЖ)
6. Джон Стоунз («Манчестер Сити»)
7. Ашраф Хаким (ПСЖ)
8. Рональд Араухо («Барселона»)
9. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)
10. Федерико Димарко («Интер»)
11. Алессандро Бастони («Интер»)
12. Даниэль Карвахаль («Реал Мадрид»)
13. Маттейс де Лигт («Бавария»)
14. Альфонсо Дэвис («Бавария»)
15. Алехандро Гримальдо («Байер»)

İdman.biz

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