Чемпион Европы не справился с Турцией - ВИДЕО

Состоялись очередные товарищеские матчи.

Как сообщает İdman.biz, сборная Турции встретилась с последним чемпионом Европы - Италией.

Победитель матча между участниками ЕВРО-2024 не определился. Игра завершилась со счетом 0:0.

Сборная Австрии обыграла Сербию со счетом 2:1 в Вене. Все 3 гола были зафиксированы в первом тайме.

В матче, который пропустил Криштиану Роналду, сборная Португалии победила Финляндию со счетом 4:2.

Товарищеские игры

4 июня

Италия – Турция – 0:0

Швейцария – Эстония – 4:0

Румыния – Болгария – 0:0

Австрия – Сербия – 2:1

Ирландия – Венгрия – 2:1

Португалия – Финляндия – 4:2

Словения – Армения – 2:1

İdman.biz