Чемпион Европы не справился с Турцией - ВИДЕО

Состоялись очередные товарищеские матчи.
Как сообщает İdman.biz, сборная Турции встретилась с последним чемпионом Европы - Италией.
Победитель матча между участниками ЕВРО-2024 не определился. Игра завершилась со счетом 0:0.
Сборная Австрии обыграла Сербию со счетом 2:1 в Вене. Все 3 гола были зафиксированы в первом тайме.
В матче, который пропустил Криштиану Роналду, сборная Португалии победила Финляндию со счетом 4:2.
Товарищеские игры
4 июня
Италия – Турция – 0:0
Швейцария – Эстония – 4:0
Румыния – Болгария – 0:0
Австрия – Сербия – 2:1
Ирландия – Венгрия – 2:1
Португалия – Финляндия – 4:2
Словения – Армения – 2:1
İdman.biz