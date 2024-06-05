6 Июня 2024
RU

Чемпион Европы не справился с Турцией - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
5 Июня 2024 07:14
575
Чемпион Европы не справился с Турцией - ВИДЕО

Состоялись очередные товарищеские матчи.

Как сообщает İdman.biz, сборная Турции встретилась с последним чемпионом Европы - Италией.

Победитель матча между участниками ЕВРО-2024 не определился. Игра завершилась со счетом 0:0.

Сборная Австрии обыграла Сербию со счетом 2:1 в Вене. Все 3 гола были зафиксированы в первом тайме.

В матче, который пропустил Криштиану Роналду, сборная Португалии победила Финляндию со счетом 4:2.

Товарищеские игры

4 июня

Италия – Турция – 0:0

Швейцария – Эстония – 4:0

Румыния – Болгария – 0:0

Австрия – Сербия – 2:1

Ирландия – Венгрия – 2:1

Португалия – Финляндия – 4:2

Словения – Армения – 2:1

İdman.biz

Новости по теме

В этом рейтинге Месси третий
10:34
Мировой футбол

В этом рейтинге Месси третий

Таблицу IFFHS возглавляет Рауль
Франция забила три гола, Испания - пять - ВИДЕО
09:10
Мировой футбол

Франция забила три гола, Испания - пять - ВИДЕО

Перед ЕВРО-2024 сборные проверяют свои силы в товарищеских матчах
Четыре расставания в столичном клубе
00:29
Мировой футбол

Четыре расставания в столичном клубе

Клуб покинули те, у кого истекли контракты
"Бешикташ" возглавит нидерландский тренер - ВИДЕО
5 Июня 21:27
Мировой футбол

"Бешикташ" возглавит нидерландский тренер - ВИДЕО

С 50-летним специалистом будет подписан официальный контракт сроком 2+1
Абсолютный ЧЕМПИОН социальных сетей
5 Июня 20:17
Мировой футбол

Абсолютный ЧЕМПИОН социальных сетей

Объявлены клубы с наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях
Непобедимые "цыплята"
5 Июня 19:48
Футбол

Непобедимые "цыплята"

Румыния, принимавшая участие в турнире 8 лет назад, осуществила это в шестой раз в своей истории

Самое читаемое

Победа над Италией вывела нашу сборную в плей-офф - ВИДЕО
3 Июня 20:01
Азербайджанский футбол

Победа над Италией вывела нашу сборную в плей-офф - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по мини-футболу провела свою вторую игру на чемпионате Европы, проходящем в столице Боснии и Герцеговины Сараево
Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях
4 Июня 21:50
Азербайджанский футбол

Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях

Сборная Азербайджана по мини-футболу показала максимальный результат в групповом этапе ЧЕ
"Карабах" продлил контракт с футболистом
3 Июня 18:38
Азербайджанский футбол

"Карабах" продлил контракт с футболистом

Соглашение между 35-летним полузащитником и чемпионом Азербайджана продлено на один год
"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним
3 Июня 18:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" РАССТАЛСЯ с ним

Контракт нападающего, срок действия которого истек в конце сезона-2023/24, не продлен