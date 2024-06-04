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Победа Албании перед игрой с Азербайджаном

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2024 07:28
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Победа Албании перед игрой с Азербайджаном

Стартовали товарищеские игры перед Евро-2024.

Как сообщает İdman.biz, Албания, которой предстоит встретиться с нашей сборной, проверила свои силы против Лихтенштейна.

Албанцы выиграли со счетом 3:0 в матче, проходившем на стадионе «Халадас Спорткомплексум» в венгерском Сомбатхее. За сборную Албании отличились Броя, Асани и Мучи.

В матче между Германией и Украиной голов забито не было. Англия забила 3 ​​безответных мяча в ворота сборной Боснии и Герцеговины.

Товарищеские игры
3 июня
Шотландия – Гибралтар – 2:0
Хорватия – Северная Македония – 3:0
Албания – Лихтенштейн – 3:0
Англия – Босния и Герцеговина – 3:0
Германия – Украина – 0:0

Отметим, что матч Азербайджан-Албания состоится 7 июня в Сомбатхее.

İdman.biz

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