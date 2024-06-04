Победа Албании перед игрой с Азербайджаном

Стартовали товарищеские игры перед Евро-2024.
Как сообщает İdman.biz, Албания, которой предстоит встретиться с нашей сборной, проверила свои силы против Лихтенштейна.
Албанцы выиграли со счетом 3:0 в матче, проходившем на стадионе «Халадас Спорткомплексум» в венгерском Сомбатхее. За сборную Албании отличились Броя, Асани и Мучи.
В матче между Германией и Украиной голов забито не было. Англия забила 3 безответных мяча в ворота сборной Боснии и Герцеговины.
Товарищеские игры
3 июня
Шотландия – Гибралтар – 2:0
Хорватия – Северная Македония – 3:0
Албания – Лихтенштейн – 3:0
Англия – Босния и Герцеговина – 3:0
Германия – Украина – 0:0
Отметим, что матч Азербайджан-Албания состоится 7 июня в Сомбатхее.
İdman.biz