Победа Албании перед игрой с Азербайджаном

Стартовали товарищеские игры перед Евро-2024.

Как сообщает İdman.biz, Албания, которой предстоит встретиться с нашей сборной, проверила свои силы против Лихтенштейна.

Албанцы выиграли со счетом 3:0 в матче, проходившем на стадионе «Халадас Спорткомплексум» в венгерском Сомбатхее. За сборную Албании отличились Броя, Асани и Мучи.

В матче между Германией и Украиной голов забито не было. Англия забила 3 ​​безответных мяча в ворота сборной Боснии и Герцеговины.

Товарищеские игры

3 июня

Шотландия – Гибралтар – 2:0

Хорватия – Северная Македония – 3:0

Албания – Лихтенштейн – 3:0

Англия – Босния и Герцеговина – 3:0

Германия – Украина – 0:0

Отметим, что матч Азербайджан-Албания состоится 7 июня в Сомбатхее.

İdman.biz