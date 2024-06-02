"Реал". Опять

Тот случай, когда мистика аккуратно трансформируется в титул.

Вы наверняка знаете этот мем. Ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом смысл, если твоя женщина плачет. Так и с финалом Лиги чемпионов. Ты можешь бесконечно лучше играть в футбол, но какой в этом смысл, если трофей заберёт «Реал»?

Лига чемпионов. Финал

Боруссия Д - (Дортмунд, Германия) - Реал Мадрид (Испания) - 0:2

Голы: 0:1 Карвахаль – 74' 0:2 Винисиус Жуниор – 83'

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», «Боруссия» выглядела солиднее до 74-й минуты. Как «Реал» не пропустил в первом тайме – это вообще загадка дыры. В том числе дыры в центре обороны мадридцев. Матсу Хуммельсу удалась настолько классная передача из глубины между центральными защитниками, что получился идеальный выход один на один. Карим Адейеми убегал с отрывом в 10 метров от защитника. Этот эпизод ему будет больно вспоминать до конца жизни.

«Боруссии» было нужнее. Для неё победа в ЛЧ – космический результат, тогда как для «Реала» – едва ли не стандартный. Шестая чашка за 11 лет. Немцы на кураже буквально дрались за трофей. Со страстью шли вперёд. Джейдон Санчо демонстрировал финт «эластико». Адейеми уходил на скорости так, как мы ждали этого от Винисиуса.

Игроки «Боруссии» были настолько заряжены, что за три минуты получили две жёлтые карточки за споры с судьями. Марсель Забитцер эмоционировал в адрес бокового, а Нико Шлоттербек что-то ляпнул главному. Если бы соперником был не «Реал», а кто-то другой, то мы бы понимали, что «Боруссия» выглядит мотивированнее и должна забирать титул.

Показательно, как Винисиус кайфовал даже при 0:0. Улыбался так, словно что-то знал. А вот Джуд Беллингем в какой-то момент покачивал головой. Ему не нравилось, что «Реал» иногда «возили». Чувствуется, что англичанин ещё осваивает магию Мадрида. По привычке измеряет футбол стандартными величинами, которые к «Реалу» неприменимы.

Ну и, конечно, символично, что «Реал» включился сразу, только на поле вышел Марко Ройс. Столь любимый всеми футболист вышел в последний раз сыграть за «Боруссию». Есть в этом что-то садистское у «Реала». Гуманнее было бы разгромить соперника со счётом 4:0, но нет! Нужно было дать шанс, чтобы потом втоптать его в газон «Уэмбли».

Магия «Реала» – это уже устоявшаяся сущность. Может быть когда-то всё началось с совпадений, но теперь это оружие, которое работает из раза в раз. Если счёт ничейный, соперники уже подсознательно понимают: сейчас что-то случится. А когда начинаешь нервничать, больше шансов ошибиться. Мысль материальна – этой теории посвящены книги, хотя самое очевидное воплощение оказывается в спорте.

Непобедимость «Реала» стала мистической. Хотя во многом тут может быть вполне научное объяснение. У более энергичной «Боруссии» к концу матча закончились силы. Добавим к этому ментальную уверенность «Реала», которая заложена исторически – и получается результат. А ещё ощущение, будто всё было решено заранее.

Финалы не играют, а выигрывают. Остальное неважно. Игра забудется, а результат останется. 15 побед в Лиге чемпионов. А сколько раз «Реал» смотрелся по игре лучше? Да плевать.

İdman.biz