Голы Месси, Суареса и Альбы не помогли "Интер Майами" победить - ВИДЕО

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Сент-Луис Сити». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась со счётом 3:3.

США - Major League Soccer . МЛС

02 июня 2024, воскресенье. 03:30

Интер Майами - Сент-Луис Сити - 3:3

0:1 Дуркин – 15' 1:1 Месси – 25' 1:2 Вассилев – 41' 2:2 Суарес – 45+2' 2:3 Суарес – 68' 3:3 Альба – 85'

В составе «Сент-Луис Сити» забивали Крис Деркин, Индиана Вассилев и ещё один гол в свои ворота срезал нападающий «Интер Майами» Луис Суарес.

За «Интер Майами» забивали Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба.

Таким образом, «Интер Майами» не может победить на протяжении двух игр кряду (поражение и ничья). «Сент-Луис Сити» прервал серию поражений из трёх матчей.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Филадельфией Юнион», а «Сент-Луис Сити» проведёт матч с «Портленд Тимберз». Матчи пройдут 16 и 9 июня соответственно.

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