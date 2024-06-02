2 Июня 2024
RU

Голы Месси, Суареса и Альбы не помогли "Интер Майами" победить - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
2 Июня 2024 09:00
170
Голы Месси, Суареса и Альбы не помогли "Интер Майами" победить - ВИДЕО

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Сент-Луис Сити». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась со счётом 3:3.

США - Major League Soccer . МЛС
02 июня 2024, воскресенье. 03:30

Интер Майами - Сент-Луис Сити - 3:3

0:1 Дуркин – 15' 1:1 Месси – 25' 1:2 Вассилев – 41' 2:2 Суарес – 45+2' 2:3 Суарес – 68' 3:3 Альба – 85'

В составе «Сент-Луис Сити» забивали Крис Деркин, Индиана Вассилев и ещё один гол в свои ворота срезал нападающий «Интер Майами» Луис Суарес.

За «Интер Майами» забивали Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба.

Таким образом, «Интер Майами» не может победить на протяжении двух игр кряду (поражение и ничья). «Сент-Луис Сити» прервал серию поражений из трёх матчей.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Филадельфией Юнион», а «Сент-Луис Сити» проведёт матч с «Портленд Тимберз». Матчи пройдут 16 и 9 июня соответственно.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Реал" в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов - ВИДЕО
00:59
Мировой футбол

"Реал" в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов - ВИДЕО

Сегодня состоялся финальный матч Лиги Чемпионов

Готовы к вызовам: известные свободные агенты
00:09
Мировой футбол

Готовы к вызовам: известные свободные агенты

Выделяем игроков, которых можно подписать бесплатно
Бенефис "Манчестер Сити", прощание Клоппа с Туманным Альбионом. Итоги сезона АПЛ 2023/2024
1 Июня 23:40
Мировой футбол

Бенефис "Манчестер Сити", прощание Клоппа с Туманным Альбионом. Итоги сезона АПЛ 2023/2024

Вспоминаем, каким выдался очередной сезон Английской Премьер-лиги
"Аталанта" Гасперини: самый вдохновляющий клуб Европы
1 Июня 23:11
Мировой футбол

"Аталанта" Гасперини: самый вдохновляющий клуб Европы

Бергамаски полностью заслужили исторический успех
"Месси был более непредсказуем, чем Роналду"
1 Июня 21:53
Мировой футбол

"Месси был более непредсказуем, чем Роналду"

"С Месси было сложнее играть"
У Пирло есть предложение из Серии А
1 Июня 21:08
Мировой футбол

У Пирло есть предложение из Серии А

Помимо Пирло, в число кандидатов входят Алессандро Неста и Марко Барони

Самое читаемое

Яссин Бензия сделал свой выбор
30 Мая 15:56
Азербайджанский футбол

Яссин Бензия сделал свой выбор

Недаром внимание алжирца вдруг переключилось на Азию
Сборная Азербайджана повторила европейский рекорд
31 Мая 16:09
Бокс

Сборная Азербайджана повторила европейский рекорд

Мужская сборная Азербайджана по боксу завоевала четвертую лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже
Решение "Карабаха" перед финалом
31 Мая 12:07
Азербайджанский футбол

Решение "Карабаха" перед финалом

Об этом сообщила пресс-служба ПФЛ
Еще 7 медалей на чемпионате Европы в Баку - ФОТО
30 Мая 18:21
Другие

Еще 7 медалей на чемпионате Европы в Баку - ФОТО

В Бакинском Дворце спорта завершились соревнования юношей до 17 лет на чемпионате Европы по грэпплингу