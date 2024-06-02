Готовы к вызовам: известные свободные агенты

Выделяем игроков, которых можно подписать бесплатно.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

В конце каждого сезона клубы устремляют свои взоры на трансферный рынок, в том числе на свободных агентов. Этих игроков можно подписать бесплатно. Некоторые из них еще могут помочь командам, по другим есть вопросы и сомнения. Далее рассмотрим свободных агентов из обеих категорий.

Килиан Мбаппе

Мбаппе – пожалуй, самый обсуждаемый свободный агент. Было понятно, что рано или поздно Килиан покинет «ПСЖ». Этот момент настал. Прошло несколько лет трансферных слухов, обсуждений, интриг и даже скандалов, после чего француз наконец-то стал доступным для подписания. Впрочем, его новый клуб на 99% известен. Ни у кого нет сомнения, что 25-летний нападающий перейдет в мадридский «Реал». Заполучить такого игрока бесплатно – большая удача. Но, несмотря на все инсайды, не стоит все же забегать наперед. Мбаппе пока еще свободный агент.

Адриен Рабьо

В последние годы Рабьо часто обсуждали. Многие размышляли, действительно ли Адриен является игроком стартового состава в топ-клубе, и достоин ли он места в сборной Франции. При этом на счету 29-летнего хавбека 44 матча в составе национальной команды и статус важного футболиста в «Ювентусе». Но что будет дальше – пока открытый вопрос. У француза заканчивается контракт с туринским клубом. Ранее он продлевал соглашение на 1 год, но сейчас не спешит. Может Рабьо захочет сменить обстановку, хотя и у «бьянконери» будут изменения с приходом нового тренера. В минувшем сезоне Адриен выдал свой второй лучший показатель результативности по системе гол+пас (5+3), а значит, он по-прежнему может рассчитывать на хорошие предложения.

Кейлор Навас

Навас был важным игроком в мадридского «Реале», но после перехода в «ПСЖ» его карьера не всегда была столь успешной. Через несколько лет после переезда в Париж Кейлор начал получать все меньше игрового времени, а потом и вовсе отправился на скамейку запасных, наблюдая за игрой Джанлуиджи Доннаруммы. Опытный костариканец съездил в «Ноттингем Форест» на правах аренды, вернулся, а теперь покидает «ПСЖ» свободным агентом. Вряд ли 37-летний голкипер будет завершать карьеру. У него есть все для того, чтобы продолжать играть, причем в Европе. Навасу необязательно отправляться в экзотический чемпионат за игровым временем.

Рафаэль Варан

Варан провел 3 года в «Манчестер Юнайтед». Наверняка, француз ощутил разницу, после перехода из мадридского «Реала». Все это время «МЮ» был нестабильным. Такая ситуация была и на поле, и за его пределами. Как только в клуб пришли новые владельцы с намерениями навести порядок, опытный защитник покидает манкунианцев. Впрочем, все к этому шло. Прошлый сезон был не лучшим для 31-летнего центрбека. Травма надолго выбила его из строя, бывало, что и тренер ему не очень доверял. Варан не привык проводить по несколько матчей на скамейке запасных, поэтому будет искать для себя новый вариант.

Антони Марсьяль

Еще один теперь уже бывший игрок «Манчестер Юнайтед». Уход Марсьяля был еще более очевидным, чем Варана. Француз уже давно не показывает того, что от него ожидают. С каждым сезоном ситуация становилась все сложнее. Форвард все больше проводил времени в лазарете и выполнял все меньше результативных действий. За весь минувший сезон 28-летний нападающий забил только 1 гол в Премьер-лиге, сыграв 13 матчей. Уже давно было понятно, что сторонам пора расставаться. Возможно, это пойдет на пользу не только «МЮ», но и самому Марсьялю. У него еще есть время для перезапуска карьеры.

Виссам Бен-Йеддер

Капитан «Монако» провел очень хорошие 5 лет в клубе. Опытный форвард ни разу не забивал менее 15-ти мячей за сезон в Лиге 1. Всего на его счету 118 голов за монегасков. Но каждая история рано или поздно заканчивается. Сейчас 33-летний нападающий является свободным агентом. Вполне вероятно, что он останется в Европе, если сам захочет. У француза есть также опыт выступлений в Ла Лиге, где он забивал за «Севилью». На качественных форвардов сейчас есть спрос, а Бен-Йеддер еще способен помочь многим командам на острие атаки. Хотя, уехать забивать в Саудовскую Аравию или МЛС тоже будет неплохим вариантом.

Лука Йович

В 2019-м году Йович был одним из самых обсуждаемых игроков. Лука провел хороший сезон Бундеслиги, забив 17 голов за «Айнтрахт» и перешел в мадридский «Реал». Сумма трансфера составила 63 млн евро, что вызывало большой интерес к игроку. Но, к сожалению, после того сезона карьера серба пошла вниз. Он возвращался к «орлам», переходил в «Фиорентину» и «Милан», но ни разу не забил даже 10-ти мячей за сезон в какой-нибудь лиге. В минувшей кампании 26-летний нападающий сыграл 23 матча в составе «россонери», записав на свой счет 6 голов. Это мало для клуба с большими амбициями, поэтому Йович стал свободным агентом.

Тьяго Алькантара

На протяжении многих лет Алькантара был важным игроком для «Баварии» и мюнхенцы хотели удержать его. Но Тьяго решил, что семи титулов чемпиона Германии с него достаточно, и перешел в «Ливерпуль». Испанец был в восторге от переезда на «Энфилд» и Юрген Клопп очень хотел с ним поработать, но максимального эффекта от этого трансфера «красным» достичь не удалось. Возраст, травмы и другие проблемы со здоровьем помешали ему стать таким же важным игроком для «Ливерпуля», как и для «Баварии». В минувшем сезоне 33-летний хавбек провел на поле всего 5 минут. Разумеется, что ни о каком продлении контракта речи не было, но, возможно, Тьяго еще сможет напомнить о себе.

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