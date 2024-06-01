Смех и слезы в Каталонии: Лапорта делает "Барселону" клубом среднего звена

Ситуация с Хави серьезно подорвала доверие к президенту «сине-гранатовых».

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

В перерыве матча против «Райо Вальекано» начались скандирования: «Хави – да, Лапорта – нет». Все было предельно ясно: болельщики больше не поддерживают человека, на которого возлагали надежды после ухода Хосепа Бартомеу. У них есть на это причины. Последние недели в Каталонии выдались бурными: распространились слухи о том, что президент Жоан Лапорта хочет уволить Хави Эрнандеса всего через несколько недель после того, как уговорил тренера остаться.

Официальное подтверждение последовало несколько дней назад, когда президент клуба сообщил Хави – одному из самых легендарных игроков «Барсы» – что его услуги больше не нужны. В апреле Лапорта старался изо всех сил, добившись того, чтобы Эрнандес остался, но после того, как передумал и избавился от него, функционер только нанес еще больший ущерб репутации каталонского клуба. Футбольный мир вряд ли нуждался в каких-либо дополнительных доказательствах, но теперь можно сказать точно, что в «Барселоне» царит полнейший хаос.

Хави объявил о своем намерении покинуть клуб в январе после поражения в матче против «Вильярреала», и хотя его заявление было неожиданным, в нем был смысл. Его команда перестала развиваться – то ли из-за плохой тактики, то ли из-за невезения, то ли по обеим причинам. Каталонцам не удалось достичь тех высот, благодаря которым они выиграли чемпионский титул в 2023-м году. Хави, возможно, был слишком важным человеком для клуба, чтобы его сразу уволили. Он знал, что лучше всего уходить летом, поскольку бросить команду посреди сезона – не самый лучший поступок для тренера.

Со временем ситуация изменилась. В конце апреля Лапорта пригласил Хави и руководство «Барсы» на ужин. Стороны договорились, что тренеру следует остаться после обнадеживающей серии результатов как в национальном первенстве, так и в Европе, даже если сезон завершится без каких-либо трофеев. Вместе со спортивным директором Деку, Лапорта и Хави провели пресс-конференцию, во время которой объявили о продолжении сотрудничества. Но в следующем месяце все снова изменилось. Когда тренера попросили обратиться к болельщикам, он решил поговорить о тяжелом финансовом положении клуба. Это сильно не понравилось президенту, который не поехал вместе с командой на матч против «Альмерии».

С тех пор начали появляться слухи о том, что Лапорта передумал и хочет уволить Хави. Так и случилось, что вызвало огромное разочарование со стороны болельщиков, поскольку команда снова начала их радовать. Пускай последние недели сезона каталонцы провели в борьбе лишь за второе место в Ла Лиге, но появились признаки того, что достойная форма, показанная по ходу 2024 года, может обрести стабильность. Хави вернул «сине-гранатовым» схему 4-3-3, что пошло на пользу команде.

Ламин Ямаль был в центре всего, изматывая защитников на правом фланге, а Рафинья на противоположной стороне поля выглядел заново родившимся игроком. Роберт Левандовски снова начал забивать, Фермин Лопес и Пау Кубарси начали получать больше минут на поле. Результаты не были идеальными, но по мере приближения концовки сезона появились надежды на светлое будущее. Хави тем временем смотрелся мирно. Больше не скованный неуверенностью в своем будущем, он перестал огрызаться и оправдываться, и стал заметно более сдержанным на пресс-конференциях. Проблемы «Барсы» не исчезли, но появился повод для оптимизма.

Однако с Лапортой у руля и Деку рядом с ним все может случиться. Президент, возможно, временами был самым большим сторонником Хави, но он вряд ли был лидером принципа невмешательства, который мог бы понадобиться клубу. Есть информация, что во время своего пребывания в должности он постоянно вмешивался в работу тренера, подрывая позиции Хави как публично, так и за закрытыми дверями. Плюс, как и во многих других клубах, между сторонами не всегда было согласие по трансферным вопросам – одними из важнейших для любого тренера.

Прошлым летом Хави очень хотел заполучить нового центрального хавбека, который заменил бы Серхио Бускетса. Он просил Мартина Субименди из «Реала Сосьедад». Вместо этого Деку обратил свой взор на Южную Америку, потратив большие средства на привлечение интересного, но «сырого» форварда Витора Роке, тратя трансферный бюджет «блауграны» на игрока, который, возможно, был не так сильно нужен команде, как игрок центра поля, а в этом плане «Барселоне» подписала для тренера возрастного футболиста по сниженной цене. Ориоль Ромеу, призванный занять место Бускетса, явно не был на требуемом уровне и редко выходил в стартовом составе в 2024-м году, в то время как Роке тоже не принес особой пользы каталонцам.

Все это еще больше осложнило отношения клуба с болельщиками. Фанаты поначалу с нетерпением ждали ухода Хави и с готовностью освистали легенду клуба, когда к концу 2023 года результаты пошли не в их пользу. Но в начале 2024 года они изменили свое мнение и даже призывали тренера остаться до того, как он официально примет решение. С тех пор ситуация усугубилась. Хави, казалось, пользовался непоколебимой поддержкой со стороны болельщиков «блауграны», что создало клин между тренером и президентом ввиду его политики, к которой периодически возникают вопросы.

Тем не менее, трудно винить одного Лапорту за то, в каком состоянии оказалась «Барселона». Его справедливо критикуют за дерзкое поведение и популизм, но стоит признать, что ему досталось очень плохое наследие от Бартомеу, который покинул клуб в плачевном состоянии в 2020-м году, едва не обанкротив его. Лапорта пришел в разрушенный клуб. Успех на поле начал казаться недостижимым, а ужасные финансовые ошибки привели к тому, что первым реальным действием функционера на посту президента стала вынужденная потеря Лионеля Месси. Финансовые проблемы «Барсы» означали, что великому аргентинцу придется сделать то, чего никто не хотел – покинуть клуб.

К его чести, Лапорта немного выровнял ситуацию. Он избавился от некоторых игроков, которым переплачивали, привлек нескольких других хороших футболистов и выиграл чемпионский титул. Но то, как он это сделал, может еще больше навредить клубу в будущем. Финансовая стабильность остается недостижимой, поскольку тактика Лапорты не смогла полностью вытащить «блауграну» из финансового кризиса, в то время как его обращение с прессой, бурные отношения с тренером и беспорядочные вспышки гнева едва ли показали клуб в лучшем свете. Если репутация «Барсы» уже была подорвана, то Лапорта мало что сделал для ее восстановления.

Каталонцы снова попали в заголовки газет по неправильным причинам. Хави, которого меньше месяца назад буквально умоляли остаться, теперь уже вынужден уйти. Его комментарии о финансах клуба, возможно, были необдуманными, но Лапорта уж точно должен оставаться хладнокровным и не поддаваться эмоциям. Было бы умнее пропустить все мимо ушей и остаться с Хави, тем более, что тренер в большей степени сказал правду, а раньше неоднократно защищал клуб и президента. К несчастью для болельщиков «Барселоны», Лапорта за время своего пребывания в должности не так часто принимал мудрые решения, а это и вовсе кажется одним из худших. По материалам Goal

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