"Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс". Кого из легенд футбола жалко не меньше немца?

У Ройса последний шанс на крупный трофей - надо брать финал ЛЧ. Если проиграет - войдёт в клуб звёзд, за карьеры которых очень обидно.

Пришло время для грустной подборки. В ней представлены футболисты, за которых было обидно в тот или иной момент их карьеры. Кто-то остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов, кому-то не вручили "Золотой мяч", а кто-то часто проигрывал в финалах.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", список попал и атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс, на него особенно обратили внимание после вирусной фразы комментатора Романа Нагучева: когда "Боруссия" отдала победу в чемпионате Германии в прошлом году в последнем туре, он выдал речь, которую до сих пор разбирают на цитаты: "Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс. Он снова не чемпион Германии. Он снова становится вторым. Очень жаль по-человечески. Даже комментаторам, они не должны быть нейтральными. Это судьи должны быть нейтральными. Комментаторы всё же люди. И у них тоже есть симпатии. Я клянусь вам, я очень хотел, чтобы Марко Ройс стал чемпионом".

А кого из легенд футбола вам жаль больше всего?

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Михаэль Баллак

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что Баллак был замечательным футболистом. Но у немца сложился образ одного из главных неудачников в истории самого популярного вида спорта. Во-первых, Баллак проиграл два финала Лиги чемпионов. Сначала он остался без трофея после гениального удара Зинедина Зидана в 2002-м (тогда Михаэль играл за "Байер"). Через шесть лет "Челси" с Баллаком подвела поехавшая в дождливых "Лужниках" опорная нога Джона Терри — тогда "Манчестер Юнайтед" победил в серии пенальти.

Финал ЧМ-2002 - ещё одна драматическая страница в карьере Баллака. Михаэль пропустил игру из-за перебора жёлтых карточек, а немцы не справились с Бразилией (0:2). Сам Баллак прилично смотрелся на том турнире и оформил победные голы в четвертьфинале и полуфинале. Через шесть лет Михаэль остался без золота Евро - в финале Германия проиграла Испании (0:1). На этот раз полузащитник отыграл весь матч, но так и не поднял трофей над головой.

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Марко Ройс

Немецкому футболисту не повезло — он играл за "Боруссию" из Дортмунда в тот момент, когда в Бундеслиге феерила "Бавария". Марко так и не стал чемпионом страны, хотя у него был великолепный шанс в прошлом сезоне. "Боруссия" лидировала в чемпионате за тур до финиша. Оставалось только обыграть дома "Майнц" в заключительном туре. Не получилось. Вместо долгожданного чемпионства — лишь второе место.

Ройс в сборной Германии — ещё один повод для грусти. Марко пропустил четыре крупных турнира из-за травмы, включая триумфальный для команды чемпионат мира в 2014 года. Помимо этого, Ройс не принимал участия в Евро-2016, Кубке конфедераций — 2017 и ЧМ-2022. А на Евро-2020 Марко не поехал сам, сославшись на усталость после изматывающего сезона.

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Стивен Джеррард

Англичанин провёл почти всю игровую карьеру в "Ливерпуле". Он побеждал в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА, Суперкубке УЕФА, был обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка страны. В этой обширной коллекции наград не хватает только победы в АПЛ. Самый реальный шанс был в 2016 году, когда "Ливерпуль" рубился за чемпионский титул с "Манчестер Сити". За три тура до финиша команда Брендана Роджерса опережала соперника на три очка.

А потом был роковой матч с "Челси" с падением Джеррарда на ровном месте. Капитан мерсисайдцев поскользнулся, чем воспользовался Демба Ба, реализовавший выход один на один с вратарём. "Ливерпуль" проиграл 0:2, а потом упустил победу в игре с "Кристал Пэлас" (3:3) и отдал чемпионский титул. "Тот год был очень важным. Трофей ускользнул от меня. Всегда буду оглядываться назад и желать, чтобы всё было по-другому", — вспоминал с сожалением Джеррард.

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Джанлуиджи Буффон

Да, итальянец завоевал множество трофеев с "Ювентусом". Да, он стал чемпионом мира. Но Буффон так и не поднял над головой кубок за победу в Лиге чемпионов. Вратарь трижды добирался до финала турнира, но постоянно там проигрывал. В 2003-м "Ювентус" уступил "Милану" в серии пенальти, в 2015-м — "Барселоне" (1:3), в 2017-м — "Реалу" (1:4). Наиболее же драматичная история произошла весной 2018 года.

Тогда "Ювентус" проиграл "Реалу" в четвертьфинале Лиги чемпионов. В Турине гости разнесли соперника (3:0), а Криштиану Роналду забил нереальный гол ударом через себя. Через неделю "Юве" забил три в Мадриде, но пропустил в концовке с пенальти, который назначил английский арбитр Майкл Оливер. Сразу после назначения 11-метрового удара судья подвергся атаке со стороны игроков "Ювентус". Всё это вылилось в удаление Буффона. "У судьи в груди не сердце, а мусорный бак. Если у него нет мужества выходить на поле на таком стадионе, то пусть сидит дома с женой и детьми, ест чипсы и пьёт газировку. Нельзя рушить мечту команды", — сокрушался после игры итальянец.

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Златан Ибрагимович

Златан так и не выиграл Лигу чемпионов, хотя у него был достаточно солидный список клубов. "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "ПСЖ" — никто из них не взял трофей ЛЧ с Ибрагимовичем в составе. Златан ушёл из "Интера" в 2009 году и подписал контракт с "Барселоной", где рулил Хосеп Гвардиола. Казалось, вот прекрасный шанс выиграть Лигу чемпионов. Ради него он и переезжал в Каталонию! Но каталонский клуб остановился в шаге от финала, куда его не пустил… "Интер". Как только Златан покинул миланский клуб, тот с ходу победил в Лиге чемпионов. Через несколько лет Ибрагимович возьмёт с "МЮ" Лигу Европы, но Лига чемпионов ему так и не покорится.

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Роналдо

Легендарный Зубастик поиграл за такие именитые клубы, как "Барселона", "Реал", "Интер" и "Милан". Он побеждал в Кубке кубков, Кубке УЕФА, Суперкубке УЕФА, Межконтинентальном кубке. А ещё дважды брал золото чемпионата мира в составе сборной Бразилии. Но вот одна вершина южноамериканцу так и не покорилась — он не стал победителем Лиги чемпионов. Наиболее реальные шансы у Роналдо были в 2003 году, когда "Реал" остановился в шаге от финала главного клубного турнира Европы. Тогда мадридский клуб проиграл по сумме двух матчей "Ювентусу" (2:1, 1:3).

В сезоне-2006/2007 "Милан" стал победителем Лиги чемпионов. Роналдо играл за команду в чемпионате Италии, однако в международном турнире был заявлен за мадридский "Реал". Бразилец перешёл в "Милан" в зимнее трансферное окно, и его нельзя было перезаявить в ЛЧ по тогдашним правилам УЕФА. Позднее это правило упразднили. "Хотелось выиграть Лигу чемпионов. До последнего надеялся, что мне это удастся", — сожалел спустя годы Роналдо.

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Гарри Кейн

Английский нападающий стал объектом для насмешек. Кейн и трофеи — понятия (пока) несовместимые. Хотя к самому Гарри вопросов нет — он регулярно забивал за "Тоттенхэм", сборную Англии, а теперь делает то же самое в составе "Баварии". Мюнхенский клуб выигрывал Бундеслигу 11 лет подряд, но сложил чемпионские полномочия после перехода Кейна. Более того, "Бавария" потерпела неудачу во всех турнирах. Она вылетела из Кубка Германии и Лиги чемпионов, проиграла в Суперкубке. Опять же, сам Кейн был в полном порядке — он наколотил 38 голов и с большим запасом стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. Может, Гарри всё-таки выиграет трофей в следующем сезоне? Или это действительно какое-то проклятие?

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Павел Недвед

Длинноволосый футболист собрал богатую коллекцию наград. Многократный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка кубков, Суперкубка УЕФА. Плюс Недвед был чемпионом Чехии и обладателем Кубка страны в составе "Спарты". Многие могут только мечтать о таком количестве трофеев. Но Павел так и не добрался до победы в Лиге чемпионов. Самый реальный шанс был в 2003 году, когда "Ювентус" пробился в финал турнира.

В полуфинале туринский клуб высадил "Реал". После поражения в Мадриде (1:2) "Ювентус" взял дома чуть более убедительный реванш — 3:1. Недвед забил третий мяч команды, а через 10 минут получил жёлтую карточку. Она стала роковой — чешский полузащитник пропустил финал. А там его команда проиграла "Милану" в серии пенальти. То был один из самых тоскливых финалов в истории Лиги чемпионов. "В 2003 году мы уничтожили испанский футбол с "Юве", победили "Реал". Я убежден: сыграй Недвед в финале с "Миланом", мы бы выиграли тот матч", — говорил тренер "Ювентуса" Марчелло Липпи. Позднее УЕФА пересмотрел регламент по накоплению жёлтых карточек в плей-офф Лиги чемпионов.

9 МЕСТО

Роберт Левандовски

"В 2020 и 2021 годах у меня были лучшие сезоны в карьере. Конечно, с удовольствием получил бы "Золотой мяч" в какой-то момент. Я не то чтобы злюсь или переживаю из-за того, что до сих пор не выиграл этот трофей, но чувствую, что мог забрать награду", — говорил Левандовски. В 2020 году поляк считался главным претендентом на "Золотой мяч", однако награду отменили из-за пандемии. Роберт забил 55 мячей в 47 матчах и стал вместе с "Баварией" победителем Лиги чемпионов. В этом году появилась информация о возможном вручении Левандовскому "Золотого мяча" за 2020 год, однако руководитель премии всё опроверг.

İdman.biz