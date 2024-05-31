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Жозе Моуринью подписал двухлетний контракт с "Фенербахче" - Фабрицио Романо

Мировой футбол
Новости
31 Мая 2024 19:05
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Жозе Моуринью подписал двухлетний контракт с "Фенербахче" - Фабрицио Романо

Известный португальский тренер Жозе Моуринью заключил трудовое соглашение с турецким «Фенербахче», рассчитанное на два года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации источника, контракт, рассчитанный до июня 2026 года, был подписан сегодня, 31 мая, утром.

Напомним, на данный момент португальский специалист официально не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 61-летний специалист заинтересован в том, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед». Также к Моуринью проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии.

İdman.biz

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