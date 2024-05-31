"Боруссия" Клоппа из финала ЛЧ-2012/2013 - или нынешняя? В какой команде игроки круче?

Хуммельса пришлось сравнивать с самим собой.

Дортмундская «Боруссия» вышла в финал Лиги чемпионов спустя 11 лет. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», тогда, в мае 2013 года, команда под руководством Юргена Клоппа уступила в битве за трофей мюнхенской «Баварии» со счётом 1:2. Но та «Боруссия» была настолько яркой, что вполне заслуживала победы в еврокубке. Интересно сопоставить сегодняшнюю команду Эдина Терзича с Дортмундом образца сезона-2012/2013. «Чемпионат» предлагает сравнить по позициям два состава «Боруссии» разных лет, дошедших до финалов Лиги чемпионов – какая сильнее?

Лига чемпионов . Финал

01 июня 2024, суббота. 23:00

Боруссия Д (Дортмунд, Германия) - Реал Мадрид (Испания)

Это материал из серии «Степень сравнения», в которых мы анализируем разницу между большими командами прошлого и настоящего. Не всегда футболисты будут максимально похожи - из-за стиля или тактических особенностей команды. Где-то невозможно сравнить статистику: или её нет, или цифры вне контекста ничего не значат.

Вратарь: Роман Вайденфеллер 1:0 Грегор Кобель

На тот момент 32-летний вратарь Вайденфеллер был капитаном дортмундской «Боруссии». Одной из легенд клуба, в котором провёл почти всю свою карьеру. В успешной Лиге чемпионов Роман сыграл 13 матчей и пропустил 14 мячей. Как раз в 2013 году он дебютировал за сборную Германии, правда, в составе национальной команды выходил на поле всего пять раз.

Швейцарцу Кобелю сейчас 26 лет. Он вратарь своей сборной, но тоже провёл за неё лишь пять матчей. Непросто выиграть конкуренцию у великолепного Яна Зоммера. В нынешней Лиге чемпионов Грегор пропустил восемь мячей в 11 играх. Швейцарец – хороший голкипер, однако не столь харизматичный, каким был Вайденфеллер.

Правый защитник: Лукаш Пищек 1:1 Юлиан Рюэрсон

Позицию правого защитника в «Боруссии» Клоппа закрывал тогда 27-летний Пищек. Поляк был очень работоспособным игроком, пахал «от штрафной до штрафной». В Лиге чемпионов того сезона принял участие в 12 играх и сделал одну голевую передачу. Выступал за сборную Польши, в составе которой провёл 66 матчей.

В сегодняшней «Боруссии» на правом фланге обороны действует 26-летний норвежец Рюэрсон. Тоже довольно динамичный игрок, которого скорее назовёшь работягой, нежели звездой. У Юлиана 23 игры за сборную Норвегии. В Лиге чемпионов этого сезона – девять матчей без результативных действий.

Центральный защитник: Матс Хуммельс 1:1 Матс Хуммельс

Забавно, но Хуммельса придётся сравнивать с ним же самим. Кажется, Матс – вечный! В финале сезона-2012/2013 это был выходивший на пик карьеры 24-летний центральный защитник. За сборную Германии он выступал с 2010 года, а впереди его ждал трансфер в «Баварию».

Теперь Хуммельс - это возрастной 35-летний центральный защитник, с громадным опытом, но уже теряющий некоторые важные качества. Он вернулся в Дортмунд после трёх сезонов в «Баварии», и не поедет со сборной Германии на Евро-2024 (сыграв за неё 78 раз). В той Лиге чемпионов центрбек провёл 11 матчей и набрал 1+1. В нынешней у него 12 матчей и также 1+1. Пожалуй, сегодняшний Матс немного уступает молодому, но, сравнивая игрока с самим собой, не станем отдавать преимущество Хуммельсу над Хуммельсом.

Центральный защитник: Невен Суботич 1:1 Нико Шлоттербек

Вторым центральным защитником «Боруссии» в финале с «Баварией» был 24-летний американский серб Суботич. Классный игрок обороны, карьеру которого, к сожалению, испортили травмы. Но в той Лиге чемпионов Невен провёл 11 матчей. Кстати, 2013 год был последним для Суботича в сборной Сербии – за неё центрбек сыграл 36 раз.

Сегодня напарник Хуммельса по центру обороны «Боруссии» – 24-летний Шлоттербек. Это игрок сборной Германии, за которую Нико дебютировал в 2022 году и провёл 11 матчей. В нынешней Лиге чемпионов он также выходил на поле 11 раз и сделал две голевые передачи. В целом сопоставимые по уровню футболисты.

Левый защитник: Марсель Шмельцер 1:1 Ян Матсен

Шмельцер – редкий пример футболистов, которые всю карьеру отыграли в одном клубе. В «Боруссии» Клоппа он был основным левым защитником в свои 25 лет. В успешной Лиге чемпионов провёл на поле больше всего времени из полевых игроков команды (1170 минут), набрав 1+1 в 13 матчах. За сборную Германии выступал с 2010-го, но поучаствовал только в 16 матчах за четыре года.

Сейчас на левом фланге обороны «Боруссии» зажигает молодой талант из «Челси» Матсен. 22-летний голландец был арендован в январе у лондонского клуба, и Дортмунд хочет выкупить его. Пока Матсен не выступал за первую сборную Нидерландов – только в заявку попадал. В Лиге чемпионов у Яна шесть матчей в плей-офф и один гол в ворота «Атлетико», его игра запомнилась и понравилась.

Центральный полузащитник: Свен Бендер 1:1 Эмре Джан

Опорным полузащитником в команде Клоппа был на тот момент 24-летний Бендер. Свен выходил на пик карьеры, с 2010 по 2013 год выступал за сборную Германии (сыграл за неё семь раз). В Лиге чемпионов того сезона провёл 11 матчей без результативных действий. Настоящий трудяга, который, что любопытно, сейчас один из ассистентов Терзича.

В нынешней «Боруссии» эту позицию закрывает опытнейший капитан – 30-летний Джан. У Эмре 43 выступления за сборную Германии, но высшая точка карьеры, наверное, пройдена. Он приблизительно на одном уровне с тем Бендером. В Лиге чемпионов у Джана 10 матчей без результативных действий.

Центральный полузащитник: Илкай Гюндоган 1:0 Марсель Забитцер

Молодой Гюндоган играл в дортмундской «Боруссии» и ещё только мечтал о трофее Лиги чемпионов, который завоюет с «Манчестер Сити». По ходу сезона-2012/2013 Илкаю исполнилось 23 года, он уже был футболистом сборной Германии (всего 75 матчей за немцев). Центрхава включили в символическую сборную Бундеслиги, а в Лиге чемпионов он набрал 1+0 в 12 играх. Его гол – это точный удар с пенальти в финале с «Баварией». Сейчас, как вы знаете, немец играет за «Барсу».

По позиции Гюндогана приходится сравнивать с Забитцером, хотя это футболисты разного стиля. У 30-летнего австрийца свои сильные качества, но, конечно, он в меньшей степени влияет на игру, нежели Илкай. Зато багаж у Марселя солидный – на уровне сборных центральный полузащитник провёл уже 78 матчей за Австрию. В этой Лиге чемпионов Забитцер лучший ассистент «Боруссии»: 1+5 в 11 играх.

Правый полузащитник: Якуб Блащиковски 0:1 Джейдон Санчо

Другой поляк «с двумя сердцами» в составе того Дортмунда – Блащиковски. Неутомимому правому полузащитнику было 27 лет, и он брал своё невероятной заряженностью на игру. Классом Куба тоже обладал достаточно высоким – только за сборную Польши провёл 109 матчей. В Лиге чемпионов 11-летней давности набрал 1+1 в 10 играх.

Однако Санчо, несомненно, более одарённый и раскрученный полузащитник, пусть и не стал звездой в «Манчестер Юнайтед». Англичанин зимой вернулся в Дортмунд на правах аренды, а теперь «Боруссия» очень хочет выкупить его. У Санчо в текущей Лиге чемпионов шесть матчей и один гол в плей-офф. За сборную Англии он провёл 23 игры.

Левый полузащитник: Марко Ройс 1:0 Карим Адейеми

Ройс, как и Хуммельс, до сих пор в «Боруссии», но сейчас он скорее запасной и после сезона уйдёт из команды, которой отдал 12 лет. В 2013 году Марко был очень хорош, попал в символическую сборную Бундеслиги и ещё не знал, что травмы сломают ему карьеру. В той Лиге чемпионов Ройс набрал 4+2 в 13 матчах. За сборную Германии атакующий хавбек/форвард сыграл 48 раз.

Молодой левый вингер сегодняшней «Боруссии» Адейеми выделяется прежде всего сумасшедшей скоростью. Тонкости Ройса у него всё же нет. В этой Лиге чемпионов 22-летний Карим поучаствовал в 11 играх, у него 2+1. За сборную Германии провёл пока лишь четыре матча.

Атакующий полузащитник: Марио Гётце 1:1 Юлиан Брандт

Гётце – автор «золотого» гола сборной Германии на ЧМ-2014 – ещё один немецкий талант, чья карьера пострадала из-за травм. Вот и финал той Лиги чемпионов 20-летний атакующий полузащитник пропустил, благодаря чему место в основе получил Кевин Гросскройц, а Ройс поменял позицию. Между тем Гётце был лучшим ассистентом «Боруссии» в ЛЧ, набрав 2+5 в 11 играх. Тем же летом Марио ушёл в «Баварию», чтобы затем вернуться в Дортмунд, а за сборную Германии он провёл 66 матчей. Марио, кстати, до сих пор играет – за «Айнтрахт».

Атакующий полузащитник Брандт – та фигура, которая во многом отвечает за креатив в современной «Боруссии». 28-летний Юлиан – игрок сборной Германии, в его активе 47 выступлений за национальную команду. В Лиге чемпионов у Брандта два гола и две голевые передачи в 11 матчах. В целом он сопоставим по уровню с молодым Гётце.

Нападающий: Роберт Левандовски 1:0 Никлас Фюллькруг

Левандовски как раз в «Боруссии» Клоппа превратился в голевую машину. В сезоне-2012/2013 Лиги чемпионов нападающий забил 10 мячей и сделал два голевых паса в 13 матчах, оформил покер в ворота «Реала» в домашнем полуфинале. 24-летнего Роберта признали игроком сезона в Бундеслиге, а год спустя его забрала «Бавария». Теперь он ещё и лучший бомбардир в истории сборной Польши с 82 голами в 148 играх.

31-летний Фюллькруг по-настоящему громко заявил о себе только в последнюю пару сезонов, когда дебютировал в сборной Германии (15 матчей за национальную команду). Он раскрылся намного позже Левандовского. В нынешней Лиге чемпионов у него 3+2 в 12 матчах. Никлас – сегодняшний герой Дортмунда, но, безусловно, Фюллькруг уступает в классе сверкавшему в 2013-м поляку.

İdman.biz