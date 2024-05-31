Необычный показатель от Мендилибара - ОТЧЕТ

Финальная игра Лиги Конференций была полна интересных статистических моментов.

İdman.biz сообщает, что IFFHS подготовила отчет о рекордах и значимых показателях матча "Олимпиакос" - "Фиорентина" (1:0).

Впервые победителем Еврокубка стал греческий клуб.

Греческий клуб второй раз в истории еврокубков играл в финале. В 1971 году «Панатинаикос» проиграл «Аяксу» в Кубке чемпионов - 0:2.

Испанец Хосе Луис Мендилибар - второй главный тренер, выигравший еврокубок за два сезона подряд, причем в разных клубах. В прошлом году он выиграл Лигу Европы с «Севильей».

До Мендилибара это сделал другой испанец, Рафаэль Бенитес. Специалист, выигравший Кубок УЕФА с «Валенсией» в 2004 году, в следующем году победил в Лиге чемпионов с «Ливерпулем».

Мендилибар был назначен на этот пост незадолго до триумфа в обоих сезонах. В «Севилью» он пришёл в марте 2023 года, а в «Олимпиакос» - в феврале 2024 года.

Мендилибар был третьим главным тренером «Севильи» в сезоне 2022/23 и «Олимпиакоса» в сезоне 2023/24.

63-летний специалист стал самым возрастным главным тренером - победителем в истории Лиги Европы в прошлом году и Лиги конференций в этом году.

Аюб Эль Кааби, забивший гол на 115 минуте и 16 секунде, стал автором второго самого позднего победного гола в истории еврокубков. Диего Форлан забил победный гол на 115-й минуте и 36-й секунде финала Лиги Европы 2010 года против «Фулхэма».

Аюб, забивший за сезон 16 голов, уступает всего трем игрокам в истории еврокубков. Радамель Фалькао забил 18 голов в сезоне 2010/11, Стефан Гиварш - 17 в сезоне 1997/98, а Криштиану Роналду - 17 в сезоне 2013/14.

Эль Кааби стал рекордсменом греческих клубов в еврокубках, опередив на 6 голов Антониса Антонидиса, забившего в составе «Панатинаикоса» 10 голов в сезоне 1970/71.

30-летний марокканец забил рекордные 11 голов в плей-офф сезона после группового турнира. Радамель Фалькао (2010/11), Криштиану Роналду (2016/17), Карим Бензема отличились 10 раз в сезоне 2021/22.

İdman.biz