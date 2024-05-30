Впервые за последние 22 года

Победитель Лиги Конференций «Олимпиакос» стал первой командой, который выиграл еврокубок в своей стране.

Как сообщает İdman.biz, в предыдущих сезонах турнира, проводимом уже в третий раз, ранее такого не случалось.

Представитель Пирея стал первой командой за последние 22 года, сделавшей это в еврокубках. До «Олимпиакоса» последним клубом, выигравшим еврокубок в своей стране, был «Фейеноорд». В 2002 году голландский клуб выиграл Кубок УЕФА в родном Роттердаме.

«Олимпиакос» также вошел в историю греческого футбола. Клуб - первый представитель Эллады, выигравший один из еврокубков.

Отметим, что в финале Лиги конференций в Афинах «Олимпиакос» в дополнительное время обыграл «Фиорентину» - 1:0.

İdman.biz