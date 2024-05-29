Бомбардиры континентальных кубков

Объвлены игроки, забившие больше всего голов в одном сезоне континентальных кубков.

Как сообщает İdman.biz, рейтинг IFFHS возглавляет Трезор Мпуту.

Конголезский нападающий "Мазембе" забил в общей сложности 19 голов в 2007 году в Лиге чемпионов Африки и Кубке конфедераций. Бразилец Рико, забивший такое же количество голов, идет вторым. Бомбардир "Аль-Мухаррака" (Бахрейн) блистал на Кубке АФК в 2008.

Тройку лучших замыкает рекордсмен еврокубков. Колумбиец Радамель Фалькао стал автором 18 голов "Порту" в Лиге Европы в сезоне 2010/11.

İdman.biz