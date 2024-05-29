Мбаппе - лучший в Европе

Определены победители премии «Globe Soccer Awards European Edition».
İdman.biz сообщает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона в Европе.
Лучшим главным тренером года стал наставник «Байера» Хаби Алонсо.
«Манчестер Сити» признан лучшей командой.
«Барселона» победила в номинации лучшего женского клуба года в Европе.
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром года благодаря 45 голам, которые он забил в 44 играх сезона.
Открытием года стала «Аталанта», а приз развивающегося игрока года получил игрок «Барселоны» Ламин Ямал.
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