Мбаппе - лучший в Европе

Определены победители премии «Globe Soccer Awards European Edition».

İdman.biz сообщает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона в Европе.

Лучшим главным тренером года стал наставник «Байера» Хаби Алонсо.

«Манчестер Сити» признан лучшей командой.

«Барселона» победила в номинации лучшего женского клуба года в Европе.

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром года благодаря 45 голам, которые он забил в 44 играх сезона.

Открытием года стала «Аталанта», а приз развивающегося игрока года получил игрок «Барселоны» Ламин Ямал.

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