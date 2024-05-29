Статистика голов Ла Лиги

В недавно завершившемся сезоне испанской Ла Лиги команды забили 1005 голов в 380 матчах (в среднем 2,64 гола за игру). Это на 50 голов больше, чем в прошлом году, и является самым высоким показателем за последние 6 сезонов.

İdman.biz рассмотрел статистику голов Ла Лиги в нынешнем сезоне.

В текущем сезоне 56,2 процента (564) голов забили хозяева и 43,8 процента (441) - гости. Хозяева поля забивали в среднем 1,48 гола за игру, а гости - 1,16 гола. По сравнению с прошлым годом хозяева поля забили на 11 голов больше, а гости - на 39 больше. По соотношению голов голы у хозяев уменьшились, а у гостей увеличились. В прошлом сезоне этот процент составлял 57,9 к 42,1.

В 38 турах в среднем забивалось 26,45 голов за тур.

Больше всего голов было забито в 3, 6 и 13 турах (35), а меньше всего - в 30-м туре (17). Больше всего голов было забито в матчах «Вильярреал» - «Реал» (4:4), «Барселона» - «Вильярреал» (3:5), «Жирона» - «Мальорка» (5:3) и «Реал Сосьедад» - «Гранада» (5:3). Самые крупные победы дома и на выезде были одержаны с семью безответными голами. «Жирона» дома обыграла «Гранаду» со счетом 7:0, а мадридский «Атлетико» на выезде разгромил «Райо Вальекано».

Самая результативная команда чемпионата - «Реал» - 87 голов (в среднем - 2,29 за игру). Это на 34 гола меньше, чем собственный рекорд «Королевского клуба» 12 лет назад, но на 12 голов больше, чем высшая отметка сезона, достигнутая тем же клубом год назад.

В текущем сезоне "Жирона" забила 85 голов, "Барселона" - 79.

Больше всего голов дома у "Жироны" - 53 (в среднем 2,79 за игру). «Реал» забил 48 голов, «Барселона» - 43.

Больше всего в гостях забивал «Реал» - 39 (в среднем 2,05). «Барселона» забила 36 голов, «Жирона» - 32.

Меньше всего голов в этом сезоне забил "Кадис" - 26 голов (0,68). Наименьшее количество голов дома и на выезде забил этот клуб - 16 (0,84) и 10 (0,53).

В этом сезоне «Реал» пропустил 26 голов (0,68). «Атлетика» соперники разочаровали 37 раз, «Реал Сосьедад» - 39.

Дома «Реал» пропустил всего 9 мячей (0,47). «Валенсия» пропустила 14 раз, «Мальорка» - 16.

На выезде «Реал» пропустил 17 мячей (0,89). Этот показатель равен 19 у «Реал Сосьедада» и «Атлетика».

Самая слабая защита у «Гранады». Всего обладатель последнего места пропустил 79 (2,08) голов, на выезде - 47 (2,47). Больше всего голов дома пропустила «Альмерия» - 36 (1,89).

Лучшая разница мячей у "Реала" - +61 общая, +39 дома, +22 на выезде. Всего 7 команд имеют положительный баланс.

Худшая разница мячей в целом (-41) и на выезде (-33) у «Гранады». Самый слабый показатель дома у «Альмерии» (-14).

Вугар Мамедов

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