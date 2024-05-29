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Символическая сборная Премьер-лиги

Мировой футбол
Новости
29 Мая 2024 02:24
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Символическая сборная Премьер-лиги

Премьер-лига представила символическую команду сезона.

Как сообщает İdman.biz, лучшие определялись путем голосования среди болельщиков.

Большинство игроков из «Манчестер Сити» и «Арсенала». В состав вошли по четыре футболиста от каждого из этих клубов.

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»);

Защитники: Бен Уайт, Уильям Салиба, Габриэль Магалеас (все «Арсенал»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

Полузащитники: Коул Палмер («Челси»), Кевин Де Брюйне, Родри, Филип Фоден (все «Манчестер Сити»);

Нападающие: Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

İdman.biz

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