Символическая сборная Премьер-лиги

Премьер-лига представила символическую команду сезона.
Как сообщает İdman.biz, лучшие определялись путем голосования среди болельщиков.
Большинство игроков из «Манчестер Сити» и «Арсенала». В состав вошли по четыре футболиста от каждого из этих клубов.
Вратарь: Давид Райя («Арсенал»);
Защитники: Бен Уайт, Уильям Салиба, Габриэль Магалеас (все «Арсенал»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
Полузащитники: Коул Палмер («Челси»), Кевин Де Брюйне, Родри, Филип Фоден (все «Манчестер Сити»);
Нападающие: Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
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