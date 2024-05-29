Футбольный клуб избежал трагедии в последний момент

Испанский клуб «Кадис» избежал трагедии в последний момент.

İdman.biz сообщает, что в двигателе самолета, на котором представитель Севильи направлялся в Сальвадор на товарищеский матч, возникла неисправность.

Авиалайнер был вынужден совершить вынужденную посадку всего через 10 минут после взлета. Хотя пострадавших в результате инцидента нет, сообщается, что игроки и официальные лица команды испытали психологический шок.

Отметим, что «Кадис», завершивший сезон на 18-м месте в Ла Лиге, вылетел в Сегунду.

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